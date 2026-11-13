Nasce Bpa Comedy – Il Brindisi Performing Arts Festival porta a Mesagne tre giornate di grande comicità con Zelig Lab

Dal 27 al 29 novembre 2026, al Teatro Comunale di Mesagne, 11 artisti tra volti affermati e nuove voci della stand-up comedy. Una nuova sezione che unisce comicità, riflessione e diritti della persona.

Mesagne, 13 novembre 2026 – È stata presentata oggi, presso il Comune di Mesagne, BPA COMEDY, la nuova sezione del Brindisi Performing Arts Festival, diretto dal coreografo Vito Alfarano e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Alla conferenza stampa intervengono Francesco Rogoli, Sindaco della Città di Mesagne, e Vito Alfarano, direttore artistico del Brindisi Performing Arts Festival e di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

BPA COMEDY debutterà al Teatro Comunale di Mesagne il 27, 28 e 29 novembre 2026, ospitando tre appuntamenti di ZELIG LAB con undici artisti differenti: protagonisti della comicità italiana, volti televisivi e nuovi talenti della stand-up comedy.

UNA COMICITÀ CHE FA RIDERE E RIFLETTERE

BPA COMEDY nasce per dare alla comicità contemporanea un’identità artistica all’interno del Festival, mantenendo al centro la persona, la sua dignità e i suoi diritti. La risata diventa anche uno strumento per affrontare temi importanti, mettere in discussione stereotipi e creare occasioni di incontro tra sensibilità differenti.

«Un festival dove si può ridere di ciò che ci divide e commuoversi per ciò che ci unisce.»

LE DICHIARAZIONI

Vito Alfarano – Direttore artistico del Brindisi Performing Arts Festival e di AlphaZTL – Compagnia d’Arte Dinamica

«Con BPA COMEDY abbiamo voluto dare alla comicità contemporanea uno spazio e un’identità artistica all’interno del Brindisi Performing Arts Festival, mantenendo al centro la persona, la sua dignità e i suoi diritti. Credo che la comicità abbia una forza straordinaria: può affrontare temi importanti con leggerezza, abbattere pregiudizi e farci riflettere attraverso una risata. Il nostro desiderio è che BPA COMEDY diventi un appuntamento culturale riconoscibile e capace di crescere nel tempo, valorizzando il territorio e creando nuove occasioni di incontro tra artisti e pubblico.»

Francesco Rogoli – Sindaco della Città di Mesagne

“Accogliamo con grande entusiasmo la nascita di BPA COMEDY – ha dichiarato il Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, una novità che arricchisce l’offerta del Brindisi Performing Arts Festival — di cui la Città di Mesagne è partner da ben sei anni — e che segna un primato importante: il nostro Teatro Comunale ospiterà infatti il primo e unico festival dedicato alla stand-up comedy dell’intera provincia di Brindisi. La partnership con un marchio storico e prestigioso della comicità italiana come Zelig Lab rappresenta un’importante occasione di promozione per la nostra città e per i talenti del nostro territorio. Mesagne si conferma un laboratorio culturale aperto alle arti e al dibattito civile: fare cultura attraverso l’ironia e la risata consapevole è anche un modo per riflettere sui diritti di ciascuno e promuovere un’inclusione concreta e accessibile a tutti.”

TRE APPUNTAMENTI, UNDICI ARTISTI, TANTI MODI DI FAR RIDERE

VENERDÌ 27 NOVEMBRE – ORE 21:00 | ZELIG LAB presenta: MBAA – LA PUGLIA COMICA A MESAGNE

La serata inaugurale vede protagonista Cinzia Marseglia, attrice e comica del territorio brindisino, che conduce e porta sul palco il suo format MBAA – La Puglia Comica, già proposto nella programmazione di Area Zelig a Milano. Con lei tre artisti pugliesi:

Daniela Baldassarra, attrice e comedian dalla comicità brillante e incisiva, capace di trasformare la quotidianità in ironia.

Antonello Taurino, attore, autore e narratore teatrale, già ospite di ZELIG ON, che intreccia satira, storia e impegno civile.

Pietro Maggio, attore e comedian del territorio brindisino, già ospite di Zelig Lab, che unisce teatro, improvvisazione e stand-up comedy.

La presenza di Cinzia Marseglia e Pietro Maggio valorizza in particolare due artisti del territorio brindisino, in dialogo con la scena comica regionale e nazionale.

SABATO 28 NOVEMBRE – ORE 21:00 | ZELIG LAB – UNA SERATA DI COMICITÀ SENZA CONFINI

Conduce Davide Paniate, storico volto e conduttore di Zelig Lab, conosciuto dal pubblico di Italia 1 e Mediaset Infinity. Sul palco:

Simonetta Musitano, voce originale e irriverente della stand-up italiana, che affronta con ironia identità, relazioni e inclusione.

Nathan Kiboba, volto di Zelig e co-conduttore de Le Iene su Italia 1, dalla comicità multiculturale, diretta e travolgente.

Antonio Ricatti, stand-up comedian e autore, capace di raccontare con stile brillante e pungente le contraddizioni della quotidianità.

DOMENICA 29 NOVEMBRE – ORE 17:30 | ZELIG LAB – NUOVE VOCI, NUOVE RISATE

Davide Paniate torna alla conduzione per un pomeriggio dedicato alle nuove espressioni della stand-up comedy italiana. Sul palco:

Sofia Gottardi, comedian che trasforma la propria esperienza e lo sguardo sulla neurodiversità in una comicità personale e fuori dagli schemi.

Rosario Mancuso, talento emergente dalla scrittura brillante e dallo sguardo ironico sulle contraddizioni della società contemporanea.

Marco Colonna, comico pugliese tra i protagonisti di ZELIG ON, rappresentante di una nuova generazione di artisti dalla comicità originale.

UN NUOVO PROGETTO CULTURALE PER IL TERRITORIO

Con BPA COMEDY il Brindisi Performing Arts Festival amplia il proprio percorso multidisciplinare, tra sperimentazione, inclusione e valorizzazione dei talenti. La nuova sezione nasce con l’ambizione di consolidarsi nel tempo e di creare a Mesagne e nella provincia di Brindisi occasioni di incontro tra artisti, pubblico e comunità.

IL SOSTEGNO AL PROGETTO

BPA COMEDY nasce nell’ambito del Brindisi Performing Arts Festival, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo – Triennio 2025–2027.

Un sentito ringraziamento al Comune di Mesagne e al Sindaco Francesco Rogoli per aver accolto e sostenuto la nascita di BPA COMEDY, alla Fondazione Puglia per il prezioso sostegno e agli sponsor Enel e Coop Alleanza 3.0 per aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Teatro Comunale di Mesagne (BR) | 27 novembre, ore 21:00 · 28 novembre, ore 21:00 · 29 novembre, ore 17:30

Biglietti singoli: primo settore 22,00 €; secondo settore 16,50 €. Abbonamento tre serate: primo settore 55,00 €; secondo settore 44,00 €. Prezzi finali al pubblico, commissioni di biglietteria incluse.

Programma e acquisto: www.brindisiperformingarts.com