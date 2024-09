Nasce il nuovo “Lube Store Mesagne”. Domenica l’inaugurazione

Nell’ambito della strategia di sviluppo, nasce il nuovo Lube Store MESAGNE. L’inaugurazione ufficiale l’8 Settembre con eventi e promozioni uniche dedicate alla clientela per tutta la settimana. Il nuovo Store di 300 mq, innovativo, moderno e all’avanguardia, avrà in esposizione un’ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze della clientela.

Immancabile Flavour, la cucina raffinata e versatile che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e gusto. In questo modo le cucine Flavour cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo s seconda delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno.

Per una clientela esigente e dallo stile moderno in esposizione anche i modelli ROUND, OLTRE e la nuovissima collezione IMMAGINA, sintesi di innovazione, design e tradizione anche nella versione WOOD. Presente anche il nuovissimo modello BRERA presentato in anteprima ad Eurocucina 2024: protagonista dell’ambiente cucina con le sue nuovissime finiture ed accessori. Una squadra composta da 4 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, consulenza, consegna, montaggio, e assistenza post-vendita.

Il nuovo store LUBE MESAGNE è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in Puglia, un negozio in cui il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE MESAGNE (BR)

Via San Donaci, 36 – Mesagne

Contatti: 0831 775990 – 339 2872249 lubestoremesagne@gmail.com