Nasce il tributo a Little Tony con Fernando Parisi nei panni dell’artista

L’Associazione Puglia in Musica è lieta di annunciare la nascita di un emozionante tributo dedicato a Little Tony.

Protagonista di questo omaggio all’indimenticabile cantante sarà Fernando Parisi, pugliese, originario di Ostuni (Br), per la prima volta vestirà letteralmente i panni dell’artista, non solo interpretando i suoi celebri successi ma calandosi anche nei suoi iconici movimenti sul palco e negli sgargianti abiti che lo hanno reso riconoscibile.

Fernando Parisi, è pronto a partire in tour con uno show dal nome “Ridera”, da sempre grande studioso e ammiratore di Little Tony, Fernando ha sviluppato nel tempo una capacità unica di impersonare l’artista a livello performativo, oltre che vocale. In questo tributo svelerà al pubblico il risultato di un attento lavoro che lo ha portato ad assimilare in modo straordinario lo stile e la presenza scenica di Little Tony.

Fernando Parisi ha ricevuto un’ampia visibilità e apprezzamento per la sua interpretazione di Little Tony, essendo stato ospite a Area Sanremo 2024 e partecipando a vari programmi televisivi come “È sempre Fiesta” e “Passione Musica”, quest’ultimo presentato da Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, la quale insieme ad Angelo Petruccetti, storico manager di Little Tony, sono entusiasti dell’omaggio che Fernando Parisi ha voluto dedicare a Little Tony. Inoltre, per Fernando Parisi sarà ospite di un programma trasmesso su un’emittente televisiva nazionale.

Il debutto di questo attesissimo show è previsto per questa estate presso le piazze pugliesi, con uno spettacolo della durata di 120 minuti dove il pubblico potrà letteralmente immergersi nel mondo di Little Tony grazie all’interpretazione totale di Fernando Parisi.

Uno show impreziosito dai costumi che indossava di Little Tony e da coreografie che riprodurranno fedelmente i suoi storici balletti, per offrire agli spettatori un’esperienza unica, a cavallo tra concerto e spettacolo di intrattenimento.