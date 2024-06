Nasce il Comitato Spontaneo “Cerano – Campo Perso”

Siamo lieti di annunciare la costituzione del comitato spontaneo “Cerano – Campo Perso”, uno strumento fortemente voluto dagli abitanti della operosa zona agricola a sud di Brindisi per promuovere e rilanciare il proprio territorio.La missione è duplice: dare voce alle problematiche locali e, contemporaneamente, valorizzare le molteplici risorse che il nostro territorio offre.Gli abitanti della zona sono determinati a far emergere le sfide che quotidianamente affrontano, ma anche a promuovere le straordinarie potenzialità che possono contribuire al benessere e allo sviluppo sostenibile della comunità. Il comitato si impegnerà a:Organizzare eventi e attività che coinvolgano i cittadini e le istituzioni, per far conoscere e apprezzare il territorio di Cerano.Promuovere progetti di sviluppo sostenibile e innovativi nel settore agricolo, sfruttando le risorse locali e le tradizioni.Collaborare con le autorità locali e le associazioni per affrontare le criticità e trovare soluzioni efficaci e condivise.Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali e socio-economiche che riguardano la nostra zona.Invitiamo, sin da ora, tutti i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni interessate a sostenere e partecipare alle iniziative del comitato. La collaborazione e il coinvolgimento di tutti saranno fondamentali per realizzare il sogno di un territorio più forte, valorizzato e conosciuto.Insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per il nostro territorio.

Comitato Spontaneo “Cerano – Campo Perso”