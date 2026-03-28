Basket. Crollo Valtur a Mestre. Brutto ko

Imprevista sconfitta della Valtur Brindisi sul parquet di Mestre a conclusione di una brutta prestazione dei ragazzi di Bucchi. I veneti vincono per 86 a 70. Gara equilibrata solo in avvio. Poi nella seconda parte Mestre ha avuto la meglio sulla poco accorta difesa brindisina. Questi i quintetti di partenza. Mestre con Bechi, Reggiani, Stewart, Bonacini,Kadjividi. Per la Valtur in campo Cinciarini, Copeland, Esposito, Vildera e Fantoma. Equilibrio tra le due formazioni, anche se si segna poco. Per i biancazzurri pare in gran serata Francis. Al primo intervallo 14 a 12 per Mestre. Nel secondo quarto Brindisi difende non al meglio. Ne approfitta la squadra veneta per allungare. A metà gara 43 a 34 per i padroni di casa. Nel terzo quarto crollo della Valtur e Mestre affossa i sogni biancazzurri. All’ultimo intervallo 68 a 46 per Mestre. Ultimo quarto da incubo per i colori biancazzurri. Mestre vince per 86 a 70. Una Valtur irriconoscibile.