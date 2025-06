Nasce l’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS

La musica come bene comune: un ponte tra memoria, spiritualità e futuro

Dalla passione condivisa per la musica e dal desiderio di costruire legami autentici attraverso l’arte, nasce a Brindisi l’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS. Una nuova realtà culturale, promossa da musicisti, volontari e appassionati, che crede nella musica come strumento di crescita personale, coesione sociale e valorizzazione del territorio.

Euterpe APS si propone come uno spazio aperto alla comunità, dove la cultura diventa occasione di incontro, formazione e partecipazione attiva. Senza fini di lucro, l’associazione intende promuovere la musica e l’arte in tutte le loro forme, con particolare attenzione al patrimonio locale, alla tradizione corale e all’educazione musicale. Attraverso concerti, laboratori, corsi ed eventi culturali, l’obiettivo è rendere la bellezza di tutto ciò accessibile a tutti, favorendo inclusione, consapevolezza e solidarietà.

Cuore pulsante dell’associazione è il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”, che ne incarna l’identità artistica e spirituale. Intorno a questo ensemble si sviluppano le principali iniziative, animate da qualità, passione e impegno condiviso.

Per celebrare la propria nascita, Euterpe APS presenta il suo primo grande evento: “Il Volo dell’Anima – Dalle altezze del divino alle profondità dell’umano”, un concerto per soprano, coro polifonico e orchestra da camera che si terrà domenica 8 giugno alle ore 20:00, presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi.

Il programma si configura come un viaggio musicale e spirituale in tre tappe. La prima parte, “L’Ascesa dello Spirito: la Potenza del Sacro”, esprime attraverso il repertorio lirico la tensione dell’animo umano verso il mistero e la trascendenza. Segue “Melodie di Vita: il Cinema che Racconta l’Umano”, in cui le colonne sonore di grandi autori italiani evocano emozioni profonde, dal dolore alla speranza. Infine, “Musiche della Speranza: Armonie di Fede e Fratellanza” propone brani contemporanei di ispirazione spirituale, nati in ambito liturgico e televisivo, portatori di un messaggio universale di fiducia e apertura.

A eseguire il concerto saranno il Coro Polifonico e l’Orchestra da Camera “Mater Misericordiae”, insieme al soprano Giuliana Maddalena Devicienti. La direzione musicale è affidata al M° Anna Maria Sabino Pasquale, con la Prof.ssa Lina Stella in veste di presentatrice.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di realtà del territorio che credono nella cultura come strumento di crescita collettiva: Marea Seaside Experience di Giuseppe Baldacci e Lacorte Impianti SRLS di Luca Lacorte, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Fondamentale anche la collaborazione con i media partner BrindisiTime e IdeaRadio nel Mondo, che ne amplificano la diffusione raggiungendo un pubblico sempre più ampio.

L’ingresso è libero. Questo primo evento non è soltanto un momento musicale, ma rappresenta anche il debutto pubblico dell’Associazione Euterpe APS, che desidera intrecciare relazioni autentiche attraverso la bellezza, la partecipazione e l’impegno volontario.

Un’occasione per lasciarsi ispirare dalla musica e ritrovarsi insieme, nel segno della cultura e della condivisione.

Euterpe APS – Dove la musica incontra la comunità.