Nasce l’Associazione “Revisori condominiali certificati e forensi”

È stata ufficialmente costituita a Roma l’Associazione Revisori

Condominiali Certificati e Forensi (RCCF), nata con l’obiettivo di valorizzare e tutelare

una figura professionale sempre più strategica nel delicato ambito della gestione e del

controllo contabile condominiale.

In un contesto in cui trasparenza, competenza e legalità sono requisiti imprescindibili nella

gestione dei patrimoni immobiliari, RCCF si propone come punto di riferimento tecnico,

giuridico e formativo per i professionisti della revisione condominiale certificata e forense.

Durante l’Assemblea costituente, svoltasi alla presenza di soci fondatori provenienti da

diverse regioni italiane, sono stati approvati lo statuto e gli organi direttivi provvisori, con

l’impegno a diffondere i valori dell’etica, della professionalità e della legalità.

Tra i promotori dell’iniziativa anche il Dott. Antonio Spinosa, amministratore certificato UNI

10801:2024 di Brindisi, da anni attivo nel settore e sul territorio delle prov. di Taranto,

Brindisi e Lecce, al quale è stata affidata la carica di Vice Presidente Nazionale Vicario.

Di spicco anche i membri del comitato tecnico scientifico guidato dal Dott. Francesco

Schena, figura di riferimento nel panorama nazionale, professionista di straordinaria

competenza.

L’Associazione si propone di diffondere una cultura della revisione contabile basata su

criteri tecnici, oggettivi e imparziali; di promuovere percorsi formativi e di aggiornamento;

di sostenere la certificazione delle competenze dei revisori; e di aprire tavoli istituzionali

con enti pubblici e organismi di categoria per ottenere un riconoscimento pieno e ufficiale

della figura del revisore condominiale.

La RCCF intende essere una risposta concreta alle esigenze del settore, offrendo

strumenti operativi qualificati e una visione etica della professione.

Nei prossimi mesi saranno presentati il primo Congresso Nazionale, il calendario delle

attività formative, l’apertura degli sportelli regionali e la campagna di adesione

destinata ai professionisti del settore.