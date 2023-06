NASCE L’ASSOCIAZIONE SCHIERARSI – BRINDISI

Arriva anche a Brindisi l’Associazione culturale Schierarsi. Creata e lanciata da

Alessandro Di Battista, nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella

costruzione di proposte e progetti per la collettività. Parole come sostenibilità, pace,

autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresenteranno il cuore

delle azioni in cui è impegnata l’Associazione Schierarsi.

“Considerando il contesto storico caratterizzato da un’elevata omologazione sociale –

affermano i promotori locali dell’associazione – è giunto il momento di adottare posizioni

inequivocabili su questioni di portata locale e nazionale. Estendiamo l’invito a partecipare

a tutte le persone che vogliono contribuire al bene del Paese e della comunità di Brindisi,

senza un tornaconto personale. Facciamo sentire la nostra voce attraverso una cosciente

cittadinanza attiva.”

Le prime attività dell’Associazione Schierarsi sul territorio di Brindisi inizieranno il 24 e 25

giugno, riguarderanno la raccolta firme per proporre tre referendum: i primi due sul blocco

dell’invio di equipaggiamenti militari italiani in Ucraina e nei Paesi in stato di conflitto

armato, per agevolare una soluzione diplomatica e pacifica; il terzo sull’esclusione dei

soggetti privati nella pianificazione sanitaria pubblica in modo da evitare conflitti

d’interesse.

Fanno parte dell’associazione per Brindisi e provincia, Francesco Lisi e Francesco

Bevacqua (Brindisi), Anna Greco (San Pancrazio Salentino), Antonio Missere e Antonio

Coppola (Torre Santa Susanna) e Francesco Vacca (Francavilla Fontana).

È possibile iscriversi all’associazione dal sito www.associazioneschierarsi.it Per

partecipare attivamente alle iniziative locali di Schierarsi scrivere alla email

brindisi@associazioneschierarsi.it