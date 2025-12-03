Nasce l’Osservatorio Giovanile del CIISAF, il territorio si prende cura dei suoi ragazzi

Nasce l’Osservatorio Giovanile dei Comuni di Fasano, Ostuni e Cisternino. Il via libera arriva da Palazzo San Francesco, sede del Municipio di Ostuni, dove l’Assemblea dei Sindaci del CIISAF, presieduta dal sindaco Lorenzo Perrini, ha approvato l’istituzione di questo nuovo strumento dedicato alle politiche giovanili.

L’Osservatorio prende forma come luogo di ascolto, confronto e proposta. Raccoglie le istanze dei ragazzi dai 13 ai 21 anni e pone al centro bisogni, fragilità e aspirazioni di una generazione che chiede spazi reali e simbolici per crescere. Le amministrazioni comunali, le scuole, i servizi sociali, la ASL, le associazioni, le parrocchie e i cittadini troveranno qui un ambito comune di lavoro, capace di promuovere opportunità e percorsi che sostengano il benessere dei giovani.

L’istituzione dell’Osservatorio Giovanile è frutto della proposta della consigliera di amministrazione Mariangela Rendini, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Cisternino, condivisa con il resto del CdA del CIISAF.

“Il Consorzio CIISAF conferma così il proprio impegno nel rafforzare il patto educativo tra istituzioni e comunità – dichiara Giovanni Cisternino, presidente CIISAF, soddisfatto per l’obiettivo raggiunto –. L’Osservatorio Giovanile e il Garante della Comunità Educante rappresentano due tasselli della stessa visione: creare territori inclusivi, capaci di guidare e valorizzare i ragazzi, e pronti a offrire relazioni, luoghi e occasioni che incidano davvero sulla loro crescita”.

“Le sfide che i giovani affrontano oggi mostrano un’urgenza evidente – spiega Antonio Calabrese, direttore del CIISAF –. Mancano spazi educativi e di incontro, le relazioni spesso si indeboliscono, il digitale accentua solitudini e conflitti, mentre il bullismo e la violenza, in tutte le loro forme, tentano di trovare terreno fertile. L’Osservatorio – prosegue – nasce per intercettare questi fenomeni e dare risposte concrete. Esaminerà l’evoluzione della realtà giovanile – conclude Calabrese –, individuerà criticità e potenzialità e favorirà percorsi condivisi per prevenire il disagio e rafforzare il benessere psicologico, contribuendo a una comunità più coesa”.

La scuola avrà un ruolo di primo piano: insieme alle famiglie rappresenta il presidio educativo più vicino ai ragazzi e diventerà uno dei protagonisti dell’Osservatorio, con un contributo attivo e continuativo.

La struttura dell’Osservatorio riunirà amministratori, assistenti sociali, esperti socio-educativi, rappresentanti del Terzo settore, referenti delle scuole, della ASL, delle parrocchie, cittadini interessati, il Sindaco dei Ragazzi, il Garante della Comunità Educante e il direttore del CIISAF. I tre Comuni attiveranno il servizio sul proprio territorio e opereranno in collaborazione, sostenuti dal coordinamento del CIISAF, per costruire una visione sovracomunale e coerente delle politiche giovanili. L’obiettivo resta uno: rendere i servizi più vicini alle esigenze autentiche dei ragazzi e dare alle comunità strumenti solidi per accompagnare il loro futuro.