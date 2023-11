NASCE NUOVO CIRCOLO DI FDI. MA NON C’ERA IL DIVIETO?

Un nuovo circolo di Fratelli d’Italia è nato nella città di Brindisi. Al momento non è dato sapere da chi è composto e quanti sono i soci. Non si riesce a comprendere che fine abbia fatto la disposizione del coordinatore provinciale del partito Luigi Caroli di confluire tutti in un unico circolo cittadino.

Comunque, questa è la nota del nuovo Circolo:

Circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Brento” via G. Mazzini, 55 Brindisi.

Nella giornata del 20 novembre si è tenuta la prima riunione del costituito Circolo Territoriale di Fratelli

d’Italia per discutere della situazione politica cittadina.

Dopo numerosi interventi è emersa chiara la necessità di raccordare tutti i Circoli territoriali al fine di

organizzare la vita politica cittadina riportandola nell’alveo naturale e cioè nella pratica di discutere ed

elaborare i problemi nelle sedi di partito sollevando i singoli amministratori dall’incombenza di dovervi

provvedere “personalmente” e, cosa ancora più grave, senza alcun confronto con la base. Quindi nei

prossimi giorni si attiveranno tutte quelle forme, peraltro previste dallo Statuto, per “riorganizzare” il Partito

ed uscire definitivamente dallo stato “commissariale” in cui versa da troppo tempo.

Il Comitato