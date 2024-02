Nasce oggi la Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Cesareo eletto presidente alla prima votazione

Cesareo: «Claim della nuova Camera sarà la “contaminazione positiva”. Subito programma condiviso con i consiglier

Si è insediato questa mattina nella Cittadella delle imprese di Taranto il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi – Taranto ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018. È nato, dunque, un nuovo soggetto giuridico derivante dall’accorpamento dei due Enti camerali di Brindisi e Taranto, giunto a conclusione oggi con la composizione dell’Organo consiliare.

Nella seduta odierna, presieduta dal Sig. Domenico D’Amico, Consigliere più anziano di età, il Consiglio, con 26 voti favorevoli ha eletto alla prima votazione il Presidente: è Vincenzo Cesareo il primo a guidare la nuova Camera.

Nato a Genova nel 1961, Vincenzo Cesareo ha iniziato la propria attività imprenditoriale nel 1988 costituendo la Comes S.n.c., oggi Comes S.p.a. con sede a Taranto, Partner Elettrico Industriale Qualificato, al servizio di primari EPC e Gruppi industriali internazionali, operante nei settori Militare, Navale, Industriale, Oil & Gas, Energia, Infrastrutture e O&M. Amministratore unico di numerose imprese industriali, consigliere di amministrazione di Finindustria S.r.l. e del Consorzio SICAN – Servizi integrati di cantieristica navale Genova; presidente del Cda di Indotto ILVA S.c.a r.l.; presidente del consiglio direttivo del Consorzio SICAN – Servizi integrati di cantieristica navale Taranto e del Consorzio Comes Group, oltreché presidente del consiglio di amministrazione di Agromed S.r.l. società benefit della Camera di commercio di Taranto; Cesareo è stato pure, fra le altre cose, vice Presidente di Confindustria Puglia, Presidente di Confindustria Taranto, consigliere e vice Presidente vicario della Camera di commercio di Taranto e Presidente di Assonautica Taranto. Attualmente è componente del Consiglio generale di Federmeccanica. Sposato, ha una figlia ed un figlio, è velista e runner appassionato.

«Grazie a quanti hanno scommesso su di me; a quanti, invece, oggi non hanno voluto votarmi prometto che mi impegnerò per meritarmi la loro fiducia – ha detto il neo – Presidente. Noi andiamo ad unificare due territori che hanno tante similitudini, ma anche tante diversità che vanno esaltate. Dobbiamo cogliere questa sfida come un’opportunità, diventiamo la seconda Camera di commercio di Puglia, operiamo sul Mar Ionio e sul Mare Adriatico, abbiamo due aeroporti. Il claim di questa Camera sarà “contaminazione”, ma non nell’accezione negativa che questi territori hanno sempre conosciuto, ma positiva: contaminazione fra territori, fra professioni, fra comparti, fra Istituzioni perché la Camera di commercio di Brindisi – Taranto diventi un luogo di confronto. Per questo, intendo condividere sin da subito con il Consiglio la bozza di programma, per iniziare a discutere con schiettezza sui temi. »

Il Segretario generale facente funzione e Conservatore del Registro Imprese della nuova Camera è Claudia Sanesi, già SG f.f. della Camera di commercio di Taranto e Commissario ad acta dell’accorpamento.

Il Commissario ad acta decade insieme ai Commissari Straordinari, on. Gianfranco Chiarelli e dott. Antonio D’Amore – quest’ultimo prosegue come consigliere del nuovo Ente – che hanno retto gli Enti dal 2021 ed hanno augurato buon lavoro ai nuovi amministratori.

Prossimi passi saranno l’elezione della Giunta nella successiva seduta consiliare e la nomina dei vice presidenti.

La Camera di commercio di Brindisi – Taranto ha sede legale a Taranto e sedi operative a Taranto e a Brindisi. Esercita le proprie competenze di legge su oltre 100.000 imprese ed è la seconda Camera pugliese in termini dimensionali dopo Bari. Al momento ha assunto nel nuovo logo istituzionale il segno grafico caratteristico del sistema camerale nazionale, a rappresentare il network delle Camere di commercio italiane. Il nuovo Consiglio camerale è composto da 33 componenti, incluso il Presidente, di cui 8 donne. Il più giovane consigliere, una donna, ha 35 anni.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO CAMERALE

AGRICOLTURA

Alfonso Cavallo

Filippo De Miccolis Angelini

Erminio Campa

Luca Lazzaro

Pietro De Padova

ARTIGIANATO

Domenico D’Amico

Fabio Paolillo

Franco Gentile

Rosita Giaracuni

INDUSTRIA

Vincenzo Cesareo

Lucia Minutello

Gabriele Menotti Lippolis

Rosalba Barretta

Carlo Maria Martino

COMMERCIO

Matilde Contento

Leonardo Giangrande

Paola Scialpi

Eligio Gregorio Sergi

Antonio D’Amore

Elisa Forestiero

Michele Piccirillo

COOPERATIVE

Franca Todaro

TURISMO

Vito Lobasso

Paolo Castellana

TRASPORTI E SPEDIZIONI

Salvatore Toma

CREDITO E ASSICURAZIONI

Catello Miro

SERVIZI ALLE IMPRESE

Beatrice Lucarella

Giuseppe Danese

Marco Pagano

ALTRI SETTORI

Antonio Cassalia

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Francesco Solazzo

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

E UTENTI

Giovanni D’Arcangelo

LIBERI PROFESSIONISTI

Giovanni Antonio