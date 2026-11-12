Nassiriya, D’Attis (Fi): “Tenere vivo il ricordo dei nostri caduti, immensa gratitudine per loro”



Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Nel giorno dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya ricordiamo il sacrificio dei militari e dei civili italiani che persero la vita il 12 novembre 2003, mentre erano impegnati al servizio del Paese. Un pensiero grato e commosso va ai 19 connazionali caduti, ai loro familiari e a tutti coloro che portano ancora il peso di quella tragedia. Il loro spirito di abnegazione, il loro coraggio e l’impegno estremo per la pace costituiscono un patrimonio straordinario per tutti noi. A loro va la nostra immensa gratitudine”.