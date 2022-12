NATALE 2022 A SAN VITO – IL PRESEPE ARTISTICO DI SIMONE SARACINO

Natale 2022 a San Vito dei Normanni:

Il presepe artistico di Simone Saracino

omaggio ad Antonio Canova

1822 – 2022

200 anni dalla morte del genio del Neoclassicismo italiano

Nella Chiesa della Pietà (l’Ospedale), dal 3 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con il presepe cittadino realizzato dal giovane artista Simone Saracino.

Classificatosi secondo alla 42a edizione di “100 presepi del mondo” che si svolge nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo a Roma, Simone Saracino realizza abitualmente dei presepi che coniugano la storia e l’arte del luogo o del patrimonio artistico nazionale con la rappresentazione della nascita di Gesù all’interno di fedeli riproduzioni in scala di grandi edifici storici: negli scorsi anni è stato autore di presepi dal titolo “San Vito degli anni Trenta”, “il Natale in Piazza Navona”, “la Basilica superiore di San Francesco d’Assisi”, “il presepe leonardesco, dedicato a Leonardo da Vinci” e il presepe dantesco in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, ma anche autore e coautore degli innovativi “Presepi pasquali”, tradizione giunta alla X edizione, sempre in San Vito dei Normanni.

Il presepe per il natale 2022 vuole omaggiare, uno fra i più grandi artisti del Neoclassicismo italiano in occasione dei 200 anni dalla sua morte, Antonio Canova. L’opera vuole ricordare questo illustre personaggio ripercorrendo la sua vita dai luoghi natali fino al luogo della sua sepoltura.

Il presepe è il nono che Saracino realizza per le feste e la cui esposizione è ufficialmente patrocinata dalla Regione Puglia, dall’Amministrazione Comunale della Città di San Vito dei Normanni dalla Provincia di Brindisi, dall’Associazione Nazionale Amici del Presepe e dalla Valle del Primo Presepe. Evento finanziato con il contributo del DUC Distretto Urbano del Commercio dell’Alto Salento.Visitabile, come vuole la tradizione, fino alla Candelora, il 2 febbraio 2023. Gli orari di apertura sono i seguenti: mattina 10-12, sera 16.30 -21.30.