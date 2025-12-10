“Natale a Brindisi 2025-2026”. Presentato il programma delle iniziative culturali e di spettacolo dedicate al Natale



“Il Natale è un luogo, non un giorno -Jeanette Winterson”. “A Brindisi il Natale torna come luogo da abitare più che una data da segnare”. Presso la Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del cartellone delle iniziative culturali e di spettacolo dedicate al Natale:”Brindisi a Natale 2025-2026″. La Rassegna è stata organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune di Brindisi e la partecipazione della Camera di Commercio Brindisi-Taranto e di alcune aziende del territorio. Un programma ricchissimo che coinvolgerà i brindisini fino al 6 gennaio. Le strade del centro storico, e non solo, faranno vivere un sogno soprattutto ai bambini che avranno tante occasioni di divertimento. Spettacoli teatrali, concerti, laboratori, mercatini, degustazioni, tantissime attività che, giornalmente, si terranno in città e che sapranno coinvolgere ed entusiasmare tutte le fasce di età e che immergeranno tutti nella magica atmosfera che solo il Natale riesce a creare. Le iniziative sono già iniziate e la città si è “vestita” di luci diffuse un po’ dappertutto e sono state confermate alcune dato il successo dello scorso anno, come il Borgo di Natale e il trenino, manifestazioni già avviate l’otto dicembre. Va ricordato, inoltre, che il trenino oltre ad essere suggestivo, è anche molto utile per gli spostamenti. Ci sarà il Presepe scenografico presso il Bastione S. Giacomo. Confermata anche la Rassegna “I suoni della devozione”. Il vero centro storico sarà abbellito da alcune installazioni sugli alberi che rimarranno anche dopo le festività, così da mantenere una atmosfera accogliente tutto l’anno. La notte di Capodanno vedrà in piazza Ciccio Riccio con la partecipazione straordinaria del M° Diego Trivellini. La città vuole e deve configurarsi come una comunità nella quale tutti componenti possano essere coinvolti e contribuire così al bene del luogo. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi. L’obiettivo del programma è quello di riuscire a trascorrere un periodo sotto il segno della pace e della magia. Anna Consales