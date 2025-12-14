“Natale a Brindisi 2025-2026”. “Presepe vivente medievale ai tempi di San Francesco”



San Francesco d’Assisi creò il primo presepe vivente nel Natale del 1223 a Greccio, vicino Rieti, in una grotta che ricordava quella di Betlemme, per rievocare la nascita di Gesù. Fece allestire una mangiatoia con del fieno, vi pose un bue e un asino e celebrò la Messa, suscitando grande commozione. L’evento fu veramente potente tanto da diffondersi rapidamente, trasformandosi in una tradizione natalizia in tutto il mondo. Proprio per rivivere quel magico avvenimento, nella bellissima atmosfera del Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, è stato ricreato uno spaccato di vita medievale. Brvndisivm Historica APS con i loro rievocatori, banchetti didattici e ricostruzioni, sono riusciti a ricreare l’atmosfera di un piccolo borgo medievale alla luce della rappresentazione del primo Presepe ad opera di San Francesco. Una bella rievocazione che invita a guardare il Natale come un racconto che attraversa il tempo. Tante sono state le persone che hanno voluto condividere un momento così emozionante. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna:”Inverno Errante: passeggiando tra gusto e arte 2025″, a cura di Brindisi e le Antiche Strade. Anna Consales