Natale a Brindisi – M5S: oltre 206mila euro dalla Regione. Un’opportunità da trasformare in valore per la città

La Regione Puglia ha stanziato 2,2 milioni di euro per sostenere le iniziative natalizie negli otto Comuni capoluogo. A Brindisi è destinata una quota provvisoria di 206.760,55 euro, nell’ambito del programma “Natale in Puglia 2026”, che accompagnerà le festività dal 6 dicembre al 6 gennaio. È un’opportunità importante, che va oltre l’organizzazione di luminarie, concerti e spettacoli. Il Natale può diventare un’occasione per animare il centro e i quartieri, valorizzare le tradizioni e le attività culturali, sostenere il commercio e la ristorazione e promuovere Brindisi anche come destinazione turistica invernale. La cosa importante sarà utilizzare queste risorse con una programmazione equilibrata, capace di coinvolgere associazioni, operatori economici, realtà culturali e cittadini, evitando che gli appuntamenti si concentrino esclusivamente nelle zone più centrali. I finanziamenti pubblici non si misurano soltanto per quanto vengono spesi, ma per i risultati che producono. Ci auguriamo, quindi, che Brindisi sappia cogliere questa occasione con un calendario di qualità, diffuso, accessibile e capace di lasciare qualcosa anche oltre il periodo delle feste. Un ringraziamento alla Regione per le risorse messe a disposizione. Ora spetta alla città dimostrare di saperle trasformare in partecipazione, attrattività e opportunità per il territorio.

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S