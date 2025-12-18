Natale a Cisternino 2025 tra emozioni fotografiche, sonorità natalizie e narrazioni gastronomiche

L’associazione di Volontariato Meteo Valle d’Itria con il patrocinio del Comune di Cisternino organizza per il Natale 2025 l’apertura di uno spazio culturale ad ingresso libero, con l’idea di accogliere visitatori e appassionati di fotografia, musica e narrazioni gastronomiche nella Torre Civica di Cisternino.

A partire dal 21 dicembre ospiteremo un racconto fotografico che, con una ventina di scatti, riassume storie, pensieri e territori della nostra Puglia. Oltre alla Torre Civica, anche le suggestive vie del centro storico custodiranno la personale fotografica di Patrizia Aversa, ‘La Puglia…in particolare’. La fotografia nell’attimo di uno scatto che racchiude un racconto, un sogno, un pensiero che si farà pensiero di chi guarda.

La mostra sarà aperta al pubblico il 21, 23, 26, 27, 28, 30 dicembre 2025 e il 02, 04, 06 gennaio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con ingresso libero.

‘La Puglia in particolare’, martedì 23 dicembre alle ore 19:00, si farà palcoscenico per allietarci con un singolare duo, Felice Marasciulo al sassofono e Bagus Kentus Norontako all’arpa che interpreteranno ‘sonorità tra cinema e atmosfera natalizia’, un repertorio che spazia dalle più belle colonne sonore di film ai brani del repertorio natalizio tradizionale e moderno.

Venerdì 02 gennaio alle ore 18:30 saremo felici di ospitare un piccolo viaggio gastronomico fuori dal tempo con Paola Pomarico autrice del libro “La ‘Ncartata”: tra aneddoti, racconti e ricette, i convitati daranno voce a personaggi salentini di epoche lontanissime e ci guideranno alla scoperta delle origini della nostra tradizione gastronomica, attraverso la condivisione di assaggi preparati con cura dall’autrice.