Natale a Mesagne, i due concerti del coro polifonico “Sincopatici”

Il coro polifonico Sincopatici, fondato e diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, torna ad esibirsi a Mesagne in occasione delle festività natalizie in due appuntamenti: il 25 dicembre alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria e il 4 gennaio alle ore 20 presso la Basilica del Carmine. Il repertorio dei due concerti, in cui i coristi canteranno suddivisi nelle tradizionali sezioni vocali – soprani, mezzi soprani, tenori e bassi – spazia da brani della tradizione sacra classica, alcuni ammessi anche nelle liturgie, a brani pop, in italiano, inglese, francese e greco. Ai concerti parteciperà il soprano mesagnese Marcella Diviggiano, laureata in Canto Lirico presso il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli con il massimo dei voti. Si esibirà come solista anche la giovane cantante mesagnese Beatrice Randino, interprete di sonorità folk e popolari italiane e straniere, che presto presenterà al pubblico il suo primo lavoro inedito come cantautrice.



Un po’ di storia: i Sincopatici si costituiscono a Mesagne nel 2016 su iniziativa del giovane Dell’Olivo, all’epoca studente di musica appassionato di canto polifonico, poi laureatosi in Pianoforte presso il conservatorio “T. Schipa” di Lecce. Oggi il maestro Dell’Olivo impartisce lezioni in strutture private, insegna Pianoforte presso l’I.C. Commenda di Brindisi e svolge attività concertistiche in Italia in qualità di pianista accompagnatore. Il coro “Sincopatici” è una realtà musicale estremamente apprezzata anche oltre i confini pugliesi, si è infatti esibito in prestigiose manifestazioni, partecipando con successo a concorsi su tutto il territorio nazionale e ottenendo spesso ottimi risultati. Per la prima volta all’estero, il prossimo 20 gennaio i coristi si esibiranno presso la chiesa di Santo Domingo a Madrid. L’evento si inserisce nel programma “Natale 2023 a Mesagne” patrocinato dall’amministrazione comunale.