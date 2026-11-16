Natale al Castello di Carovigno: un calendario di visite, racconti e attività per tutta la famiglia

Dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, il Castello e la Biblioteca Comunale “Morelli” si animano con un programma di iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla magia delle festività natalizie.

Il fascino della storia incontra l’atmosfera delle festività natalizie al Castello di Carovigno, che si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti in programma tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Visite guidate al calar della sera, percorsi tematici tra le sale del maniero e le vie del borgo, passeggiate alla scoperta del parco, letture animate e laboratori creativi: un insieme di esperienze pensate per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città e offrire occasioni di incontro, scoperta e condivisione durante uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

Il programma, promosso dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, propone attività rivolte a un pubblico di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli.

Il calendario prenderà il via venerdì 4 dicembre, alle ore 19:00, con Il Castello al calar della sera, una visita guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e delle atmosfere del maniero, nella suggestiva cornice delle ore serali.

Domenica 6 dicembre, alle ore 11:30, sarà la volta di Alla scoperta del Castello e del suo parco, un percorso tra architettura, storia e natura.

In occasione del Ponte dell’Immacolata, il Castello osserverà un’apertura straordinaria lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre. Nella giornata dell’Immacolata sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Il programma proseguirà sabato 12 dicembre alle ore 10 con Il Castello e il Borgo: storie e segreti, una visita tematica dedicata alla scoperta del patrimonio storico del territorio.

Domenica 13 dicembre, in occasione della giornata dedicata a Santa Lucia, l’appuntamento La magia delle candele offrirà una speciale esperienza di visita, tra racconti, storia e suggestioni luminose.

Sabato 19 dicembre sarà protagonista Il Castello racconta il Natale, un percorso tematico dedicato alle tradizioni, alle storie e alla vita quotidiana tra le mura del maniero.

Nella mattinata di domenica 20 dicembre Una passeggiata tra storia e natura inviterà i visitatori a riscoprire il Castello e il suo parco attraverso una speciale visita guidata.

Martedì 22 dicembre alle ore 19:00 un appuntamento per tutta la famiglia con la Caccia al tesoro: Christmas Edition, un’attività che unirà gioco, scoperta e spirito natalizio negli ambienti del Castello.

Accanto alle iniziative al Castello, la Biblioteca Comunale Salvatore Morelli ospiterà una serie di attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

Mercoledì 9 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, Canto di Natale darà vita a un pomeriggio di letture animate e atmosfere natalizie, ispirate al celebre racconto di Charles Dickens.

Mercoledì 16 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, l’appuntamento Aspettando il Natale proporrà letture e un laboratorio creativo, offrendo ai più piccoli uno spazio in cui esprimere fantasia e creatività.

Martedì 22 dicembre, con Natale in Biblioteca, nuove storie natalizie e attività laboratoriali accompagneranno i bambini verso la festa più attesa dell’anno.

Anche durante le festività il Castello di Carovigno continuerà ad accogliere il pubblico, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza culturale nel cuore del centro storico.

Il 25 e il 26 dicembre, nelle giornate di Natale e Santo Stefano il maniero sarà regolarmente aperto ai visitatori.

Il 31 dicembre l’apertura sarà limitata alla prima parte della mattinata. Il Castello sarà inoltre regolarmente aperto il 1° gennaio 2027 e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Il calendario natalizio nasce con l’intento di rendere il Castello e la Biblioteca luoghi sempre più vivi e partecipati, capaci di custodire e raccontare la memoria del territorio attraverso esperienze accessibili e coinvolgenti.

Un invito a vivere il Natale non soltanto come un momento di festa, ma anche come un’occasione per riscoprire la bellezza dei luoghi, il valore della cultura e il piacere di condividere nuove esperienze.

Per informazioni, aggiornamenti sulle attività e prenotazioni è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it