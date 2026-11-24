Il sindaco Giuseppe Marchionna illustra il progetto cittadino: appuntamenti quotidiani dal 6 dicembre al 6 gennaio, particolare attenzione ai bambini e alle famiglie e coinvolgimento delle Case di Quartiere.

Si è svolta questa mattina, nella Sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, la conferenza stampa di presentazione di «Segui le stelle. Festeggia in Puglia», il programma di iniziative natalizie promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con gli otto Comuni capoluogo di provincia. Il presidente della Regione Antonio Decaro e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta hanno illustrato le misure di sostegno alla programmazione culturale e alla promozione turistica del territorio durante la stagione invernale. A rappresentare il Comune di Brindisi è intervenuto il sindaco Giuseppe Marchionna, che ha presentato il progetto «Brindisi, il porto dei desideri».

La Regione Puglia ha destinato 2,2 milioni di euro alle amministrazioni dei Comuni capoluogo per la realizzazione di calendari di appuntamenti dal 6 dicembre al 6 gennaio, accompagnati da una campagna di comunicazione nazionale e da un’identità visiva comune. L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere le feste delle comunità locali e consolidare l’attrattività turistica della Puglia anche nei mesi invernali.

«Il progetto che abbiamo presentato alla Regione – ha spiegato il sindaco Giuseppe Marchionna – si inserisce nel lavoro avviato con “Navigare il futuro”, la candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura, e proseguito quest’anno con il sostegno regionale. Abbiamo scelto di chiamare la nostra proposta “Il porto dei desideri” e di costruirla a partire dai bambini. Coinvolgere i più piccoli significa entrare nella vita delle famiglie, creare occasioni di incontro tra generazioni che oggi faticano sempre più a comunicare e intervenire, attraverso gli strumenti della cultura e della socialità, anche sul terreno del disagio giovanile. Abbiamo assunto un impegno preciso: dal 6 dicembre al 6 gennaio non ci sarà una sola giornata senza appuntamenti. In questo disegno un ruolo centrale spetta alle Case di Quartiere, un’esperienza peculiare di Brindisi, riconosciuta a livello nazionale come buona pratica. La loro presenza capillare ci permette di costruire una programmazione che tenga conto delle specificità dei quartieri, delle comunità che li abitano e delle relazioni che vi si sono consolidate. Vogliamo che la festa abbia una sua geografia cittadina, che raggiunga anche i luoghi abitualmente meno interessati dalle manifestazioni pubbliche. Crediamo che una città capace di offrire ai brindisini occasioni per vivere insieme gli spazi urbani possa essere altrettanto interessante per chi sceglie di visitarla durante l’inverno».

Il progetto brindisino, sostenuto dal finanziamento regionale e dal concorso di risorse comunali, prevede dunque una programmazione diffusa, capace di raggiungere anche i quartieri più distanti dal centro. La scelta di dedicare particolare attenzione all’infanzia e alle famiglie si accompagna alla volontà di rendere gli spazi della città luoghi di incontro durante tutto il periodo delle festività. Il programma completo di «Brindisi, il porto dei desideri» sarà presentato alla comunità cittadina nei prossimi giorni.

«Vogliamo offrire ai pugliesi l’occasione di stare insieme durante le festività e, contemporaneamente, dare agli operatori turistici la possibilità di promuovere la destinazione Puglia durante le vacanze di Natale – ha dichiarato il presidente Antonio Decaro -. Sono convinto che siano i sindaci gli interpreti del territorio e che, insieme alle loro comunità, possano animare questo periodo dell’anno».

A sostegno dell’iniziativa partirà una campagna di comunicazione sui principali media locali e nazionali, negli aeroporti e nelle grandi stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni natalizie pugliesi e incoraggiare i soggiorni nella regione durante l’inverno.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche «Cultura di Prossimità», il nuovo avviso pubblico promosso dalla Regione Puglia con Puglia Culture e finanziato attraverso il Fondo Speciale Cultura. La misura, con una dotazione complessiva di 3,6 milioni di euro, è destinata agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative culturali fino al 31 dicembre 2027, con contributi fino a un massimo di 80 mila euro.

«Il nostro obiettivo è anticipare la programmazione, facendo in modo che il sostegno economico arrivi prima dello svolgimento delle attività – ha spiegato l’assessora Silvia Miglietta -. Vogliamo semplificare il lavoro delle amministrazioni e delle associazioni, garantendo loro la possibilità di programmare attraverso tre finestre temporali distribuite nel corso dell’anno». Le domande di partecipazione all’avviso potranno essere presentate dalle ore 13 del 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma online di Puglia Culture, secondo una procedura a sportello. Le tre finestre temporali saranno aperte rispettivamente dal 30 novembre al 31 marzo, dall’1° aprile al 31 agosto e dall’1° settembre al 31 dicembre 2027.