Natale dell’Anm al Perrino: un sogno diventato realtà per i piccoli pazienti microcitemici

Un’emozione speciale ha riempito oggi il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli, trasformando una giornata di cura in un momento di pura gioia grazie al secondo Natale organizzato dall’Anm di Brindisi per i bambini microcitemici.

La giornata è iniziata con la Santa Messa celebrata nella cappella del presidio da monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, che ha portato conforto e speranza ai pazienti e alle loro famiglie.

Al termine della celebrazione, l’attenzione si è concentrata sui veri protagonisti: i 9 bambini microcitemici in cura al centro. È stato il momento dei doni, consegnati direttamente dal Babbo Natale dei giudici alla presenza di un nutrito gruppo di autorità.

Tra i presenti per sostenere l’iniziativa c’era il presidente del Tribunale di Brindisi, Vincenzo Pietro Scardia, accompagnato dai giudici Pierpaolo Montinaro, Giuseppe De Nozza e Antonio Natali, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Leonardo Acquaro, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il presidente dell’Ordine dei medici Arturo Oliva e il dirigente del Sici Giacomo Dachille. Accanto a loro, il direttore del Centro, Antonella Miccoli, e il vescovo Intini, per un quadro istituzionale che ha voluto dare il proprio supporto concreto a questa iniziativa di solidarietà.

La magia è arrivata con la consegna dei regali: i giudici hanno esaudito le liste del Babbo Natale in toga, portando esattamente ciò che ogni bambino aveva richiesto. La gioia sul volto dei piccoli è stata la migliore ricompensa per tutti gli organizzatori, che hanno potuto vedere, anche solo per un attimo, i sorrisi di chi combatte ogni giorno contro la malattia.

Un gesto di grande umanità che ha unito magistratura, che ormai vanta una consolidata storia di collaborazione col Centro diretto da Miccoli, azienda sanitaria e Chiesa, per portare un po’ di luce e felicità nel cuore dei bambini del Perrino.