L’iniziativa, partita il 25 novembre, punta a donare una seconda vita ai giochi in buono stato per consegnarli ai bambini della comunità nella notte della Vigilia.

TORCHIAROLO (BR), 27 novembre 2026 – Regala un sorriso e dai nuova vita ai giochi dimenticati in cameretta. Con questo spirito ha preso ufficialmente il via, mercoledì 25 novembre, la raccolta solidale di giocattoli usati promossa congiuntamente dal Lions Club Torchiarolo Valesio e dall’Azione Cattolica di Torchiarolo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di unire le energie del servizio lionistico e dell’impegno educativo parrocchiale per rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio, trasformando un semplice gesto di generosità in un’occasione di gioia condivisa in vista delle festività natalizie.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare donando giocattoli, giochi da tavolo, peluche e libri per l’infanzia che siano integri, puliti e in buono stato d’uso. I volontari del Lions Club e i ragazzi dell’AC provvederanno poi alla selezione, al controllo e al confezionamento dei doni, affinché ogni pacco sia pronto per essere scartato.

Il momento più atteso arriverà proprio nella notte di Natale, quando i giocattoli raccolti verranno consegnati ai bambini del comune di Torchiarolo, garantendo che la magia delle feste raggiunga ogni famiglia della comunità.

«Questa collaborazione con l’Azione Cattolica rappresenta l’essenza più autentica del nostro essere al servizio della comunità» – dichiara Oronza Perrone, Presidente del Lions Club Torchiarolo Valesio – «Coinvolgere i più giovani nella cultura del dono e del riuso solidale non significa soltanto offrire un regalo materiale a chi ne ha bisogno, ma educare insieme alla condivisione, all’attenzione verso il prossimo e al rispetto per l’ambiente, evitando gli sprechi. La notte di Natale, vedere gli occhi illuminati dei bambini di Torchiarolo sarà il risultato più bello per tutto il paese».

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane per permettere la più ampia partecipazione possibile da parte delle famiglie di Torchiarolo, Lendinuso.

Informazioni per la raccolta e contatti:

· Punti e orari di consegna: via dei Messapi, 7 Torchiarolo, ore pasti

· Contatti per informazioni: tel. 3929982760