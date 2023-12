Natale d’Incanto: a Mesagne lo spettacolo itinerante con musica e monologhi a tema

Natale d’Incanto, mercoledì 27 dicembre, a partire dalle ore 20, le vie, i vicoli e le piazze del centro storico di Mesagne ospiteranno lo spettacolo itinerante che vedrà protagonisti gli artisti di Effetto Notte Arte Musica Spettacolo e Miria Records Management & Production.

Una passeggiata speciale, raccontata comeun elegante viaggio dall’attrice esordiente Sveva Mantovano, partirà da piazza Sant’Anna dei Greci per poi spostarsi in piazza 4 Novembre e in piazza Commestibili: i giovani di Effetto Notte e Miria Records racconteranno in musica e attraverso monologhi a tema storie emozionanti, con relativa morale messa in evidenza dalla Narratrice. La soprano Anna Joseph, affiancata da Eleison Duo, Francescopio, Yaima, Genette, Patty e il piccolo Lorenzo Piccinno, saranno i protagonisti di suggestivi momenti, resi in musica e parole, e rappresentati in una atmosfera unica e suggestiva. Il tour artistico si concluderà in piazza Orsini del Balzo, qui l’augurio per “L’anno che verrà”, che dà il titolo al celebre brano del grande Lucio Dalla e al miglior auspicio di un 2024 colmo di gioia, speranza e serenità. Durante le loro performance, i giovani talenti saranno accompagnati dai patron dell’evento, Maurizio Ciardo e Miria Gravili. Lo spettacolo è patrocinato dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale a Mesagne 2023”.