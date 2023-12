NATALE – IL PRI CHIEDE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DEI CORSI

Nessuna parata in mezzo alle auto!

Le iniziative messe in campo dalla Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie stanno riscuotendo un notevole consenso da parte dei cittadini di Brindisi.

Il ricco programma di eventi, realizzato anche grazie al contributo di aziende e associazioni brindisine cui va un grande ringraziamento, ha fatto dimenticare le lamentele per i ritardi con cui il programma natalizio ha preso l’avvio rispetto a realtà limitrofe.

Quello che francamente è risultato poco piacevole è stata la mancata chiusura al traffico veicolare dei corsi cittadini in occasione di determinati eventi.

Ci auguriamo che si ponga rimedio quanto prima visto che oramai alcune parti delle vie principali della città, come il tratto di Corso Umberto I che va da piazza Cairoli a Piazza Vittoria, sono diventati luoghi di transito e di parcheggio indiscriminato e senza che sia esercitato alcun controllo da parte della Polizia Municipale.

In particolare andrebbe disposta la chiusura al transito delle auto sui corsi in occasione della parata dei personaggi di Walt Disney prevista per il giorno 18 dicembre alle ore 18.00.

Sarebbe davvero mortificante vedere le mascotte doversi esibire in mezzo alle auto!

Del resto un episodio spiacevole del tutto simile si è già verificato in occasione del corteo storico organizzato dalle Pro Loco lo scorso 22 ottobre.

Non ci sembra davvero il caso che simili scene abbiano a ripetersi.

Solleciteremo l’Assessore al Traffico ed alla Viabilità ad adottare una apposita ordinanza che consenta ai bambini di Brindisi di vivere appieno l’evento programmato per lunedì prossimo.

Sul ritorno alla pedonalizzazione dei corsi principali è comunque intendimento del Partito Repubblicano di avviare una consultazione popolare utilizzando gli strumenti messi a disposizione dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

LA SEGRETERIA CITTADINA

IL GRUPPO CONSILIARE