NATALE NEL CUORE HA FATTO CENTRO

Si è concluso positivamente il progetto natalizio di prevenzione Cardiologica gratuita voluto dalla Fondazione San Giorgio in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne.

Sono state sottoposte a screening cardiologico circa trenta persone che vivono in condizioni di disagio economico e sociale nella città di Mesagne e che non posso permettersi cure adeguate, visite specialistiche ed esami diagnostici. Grazie allo staff medico di Apulia Diagnostic è stato possibile valutare le condizioni di salute di mesagnesi che difficilmente avrebbero richiesto visite specialistiche preventive.

Coerentemente con il programma condiviso con il Comune di Mesagne, nei giorni 15 e 16 dicembre 2021 il dott. Sergio PEDE e la dott.ssa Maria Grazia LEONE hanno sottoposto a valutazione cardiologica clinica e strumentale (ECG, ECOFAST) 29 persone di entrambi i sessi.

I risultati hanno evidenziato ancora una volta come sia fondamentale per tutti avviare una buona attività di prevenzione considerando che la maggior parte degli eventi cardiovascolari è evitabile. Dallo screening è emerso che 5 persone sono risultate affette da patologia cardiovascolare non nota e 25 portatrici di almeno un fattore di rischio cardiovascolare (quello prevalente è risultato essere il fumo, seguito da ipertensione arteriosa e obesità).

Inoltre, i cardiologi coinvolti nel progetto della Fondazione San Giorgio hanno consigliato a 4 persone visitate di eseguire un esame di approfondimento cardiovascolare (ECG Holter), a 27 di effettuare esami di laboratorio per completare la valutazione del grado di rischio cardiovascolare e per 6 utenti, invece, si è resa necessaria una modifica della terapia in atto. A tutte le persone coinvolte nello screening è stato consigliato di implementare le misure di prevenzione cardiovascolare.

Il progetto ha visto il contributo fondamentale di Apulia Diagnostic che ha coinvolto i suoi cardiologi e gli studi medici di via Brindisi dove sono state effettuate le visite.