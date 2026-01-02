Natale nella Città Bianca 2025: le vetrine diventano arte

Si è conclusa a Ostuni l’edizione 2025 del Premio “La Vetrina più Bella del Natale”, promosso dal Distretto Urbano del Commercio Città Bianca, che quest’anno ha segnato un’evoluzione significativa rispetto al passato: non un concorso, ma un premio culturale, pensato per valorizzare la vetrina come espressione artistica e strumento di racconto urbano.Dal 12 al 26 dicembre 2025, 38 vetrine hanno animato le principali vie commerciali della città, interpretando con creatività il tema “Natale nella Città Bianca”. Allestimenti curati, giochi di luce, elementi scenografici e installazioni esterne hanno contribuito a creare un’atmosfera natalizia diffusa, capace di coinvolgere cittadini e visitatori e di rafforzare l’identità del centro urbano.Il Premio ha inteso riconoscere l’impegno creativo degli esercenti, che con passione hanno trasformato le proprie vetrine in installazioni visive ed espressioni artistiche capaci di dialogare con lo spazio urbano, contribuendo nel tempo a migliorare la qualità complessiva dell’immagine della città: un risultato frutto di un percorso di sensibilizzazione culturale che il DUC porta avanti con continuità.Le vetrine vincitrici dell’edizione 2025, individuate dalla giuria tecnica sulla base dei criteri previsti dal regolamento, sono state:O’ Blank – viale Pola 39/A – 115 puntiGiorgio Testi – via F. Rodio – 113 puntiBoutique del Fiore – via G. Di Vittorio 25 – 111 puntiLeonidas Ostuni – viale Pola – 108 puntiGlam – via Oronzo Paolo Orlando 14 – 107 puntiLa giuria tecnica ha quindi stilato la graduatoria finale, individuando le cinque vetrine risultate più meritevoli. Tutte le vetrine partecipanti hanno in ogni caso contribuito in maniera significativa alla qualità estetica e all’atmosfera natalizia della città.Un ringraziamento speciale va a tutti gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, rendendo Ostuni ancora più accogliente e luminosa nel periodo natalizio. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà prossimamente presso la Sala Consiliare del Comune di Ostuni.Il DUC Città Bianca continua a investire nella cultura della bellezza, dell’identità e del commercio di prossimità.A Ostuni, anche il Natale si racconta… in vetrina.