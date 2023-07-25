NATANTE IN PANNE: IMMEDIATO INTERVENTO DELLA GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI

NATANTE IN PANNE CON MOTORE IN AVARIA: IMMEDIATO INTERVENTO
DELLA GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI
NELLA GIORNATA ODIERNA ALLE ORE 16.20 GLI UOMINI DELLA GUARDIA
COSTIERA DI BRINDISI, HANNO PRESTATO IMMEDIATA ASSISTENZA AD UN
NATANTE DA DIPORTO AD UNA DISTANZA DI CIRCA 0.5 MGL DELLE ACQUE
IN PROSSIMITA’ DELL’ISOLOTTO DI “LE PEDAGNE” DEL COMUNE DI BRINDISI
(BR).
LA SEGNALAZIONE GIUNGEVA A QUESTA SALA OPERATIVA TRAMITE IL
NUMERO BLU DI EMERGENZA 1530. IL SEGNALANTE A BORDO DEL SUO
NATANTE CON UN ALTRA PERSONA A BORDO, RICHIEDEVA SOCCORSO
PER IMPOSSIBILITÀ A RAGGIUNGERE IL PORTO DI BRINDISI, IN QUANTO
ALLA DERIVA CAUSA MOTORE IN AVARIA.
IMMEDIATAMENTE, STANTE LA SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO,
SCATTAVA L’EMERGENZA MEDIANTE L’INVIO IN ZONA DELLA DIPENDENTE
MOTOVEDETTA CP 825 S.A.R. (SEARCH AND RESCUE), IMPIEGATA NEI
SERVIZI CONTINUATIVI DIURNI PER ESIGENZE DI SOCCORSO MARITTIMO.
ALLE ORE 16.51 L’UNITA’ SEGNALANTE VENIVA INTERCETTATA DALLA MV
CP 825 E DI SEGUITO HA PROCEDUTO AD EFFETUARE LE PROCEDURE DEL
CASO AL FINE DI ASSICURARE LE PERSONE, PREVIA CONSTATAZIONE
DELLE BUONE CONDIZIONI DI SALUTE DEI DUE MALCAPITATI, SCORTANDO
IN SICUREZZA IL NATANTE PRESSO LA BANCHINA CENTRALE DEL PORTO
DI BRINDISI.
SI RACCOMANDA A TUTTI I DIPORTISTI DI ASSICURARSI SEMPRE DELLE
DEBITE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DELL’UNITÀ E DEL POSSESSO DI TUTTE
LE DOTAZIONI DI BORDO IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DA
INTRAPRENDERE OLTRE ALLA CONSULTAZIONE DEL BOLLETTINO
METEOMAR, RIVOLGENDOSI SEMPRE IN CASO DI EMERGENZA IN MARE
ALLA GUARDIA COSTIERA DI ZONA, ANCHE TRAMITE CANALI RADIO
DEDICATI VHF FM 16, DSC 70, FREQUENZA 2182 HF.