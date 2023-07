NATANTE IN PANNE: IMMEDIATO INTERVENTO DELLA GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI

NATANTE IN PANNE CON MOTORE IN AVARIA: IMMEDIATO INTERVENTO

DELLA GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI

NELLA GIORNATA ODIERNA ALLE ORE 16.20 GLI UOMINI DELLA GUARDIA

COSTIERA DI BRINDISI, HANNO PRESTATO IMMEDIATA ASSISTENZA AD UN

NATANTE DA DIPORTO AD UNA DISTANZA DI CIRCA 0.5 MGL DELLE ACQUE

IN PROSSIMITA’ DELL’ISOLOTTO DI “LE PEDAGNE” DEL COMUNE DI BRINDISI

(BR).

LA SEGNALAZIONE GIUNGEVA A QUESTA SALA OPERATIVA TRAMITE IL

NUMERO BLU DI EMERGENZA 1530. IL SEGNALANTE A BORDO DEL SUO

NATANTE CON UN ALTRA PERSONA A BORDO, RICHIEDEVA SOCCORSO

PER IMPOSSIBILITÀ A RAGGIUNGERE IL PORTO DI BRINDISI, IN QUANTO

ALLA DERIVA CAUSA MOTORE IN AVARIA.

IMMEDIATAMENTE, STANTE LA SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO,

SCATTAVA L’EMERGENZA MEDIANTE L’INVIO IN ZONA DELLA DIPENDENTE

MOTOVEDETTA CP 825 S.A.R. (SEARCH AND RESCUE), IMPIEGATA NEI

SERVIZI CONTINUATIVI DIURNI PER ESIGENZE DI SOCCORSO MARITTIMO.

ALLE ORE 16.51 L’UNITA’ SEGNALANTE VENIVA INTERCETTATA DALLA MV

CP 825 E DI SEGUITO HA PROCEDUTO AD EFFETUARE LE PROCEDURE DEL

CASO AL FINE DI ASSICURARE LE PERSONE, PREVIA CONSTATAZIONE

DELLE BUONE CONDIZIONI DI SALUTE DEI DUE MALCAPITATI, SCORTANDO

IN SICUREZZA IL NATANTE PRESSO LA BANCHINA CENTRALE DEL PORTO

DI BRINDISI.

SI RACCOMANDA A TUTTI I DIPORTISTI DI ASSICURARSI SEMPRE DELLE

DEBITE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DELL’UNITÀ E DEL POSSESSO DI TUTTE

LE DOTAZIONI DI BORDO IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DA

INTRAPRENDERE OLTRE ALLA CONSULTAZIONE DEL BOLLETTINO

METEOMAR, RIVOLGENDOSI SEMPRE IN CASO DI EMERGENZA IN MARE

ALLA GUARDIA COSTIERA DI ZONA, ANCHE TRAMITE CANALI RADIO

DEDICATI VHF FM 16, DSC 70, FREQUENZA 2182 HF.