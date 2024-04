Nautica – Il Consorzio Nautico Puglia candida il settore nella nuova programmazione regionale

La Nautica continua a rappresentare un settore con forti margini di crescita e la Puglia rappresenta senza dubbio una punta di diamante a livello nazionale.

Il dato è emerso con chiarezza nel corso dell’assemblea, svoltasi a Brindisi, delle aziende aderenti al Consorzio Nautico Puglia.

Obiettivo condiviso è quello di presentare un progetto di ulteriore sviluppo del settore da candidare nell’ambito della nuova programmazione regionale, in maniera tale da sostenere gli sforzi che le imprese nautiche pugliesi stanno compiendo per affermarsi ancor di più a livello nazionale ed internazionale.

Del resto, la presenza collettiva dei cantieri pugliesi al Salone nautico di Dusseldorf, resa possibile grazie alla Regione Puglia ed al Distretto Nautico, ne rappresenta una conferma ed è proprio questo il motivo per cui adesso bisogna programmare una presenza altrettanto qualificata al prossimo Yachting Festival di Cannes, in maniera tale da evidenziare le potenzialità della nautica pugliese di fronte ad una platea di acquirenti particolarmente qualificata.

Il tutto, senza trascurare la necessità di puntare con decisione sulla prossima edizione del Salone Nautico di Puglia – che si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024 – alla presenza delle realtà di settore più importanti a livello nazionale ed in cui è previsto un ricco programma di eventi sui temi della sostenibilità, dello sviluppo del turismo nautico e della formazione di competenze.

Nel corso dell’assemblea del Consorzio Nautico, poi, si è discusso anche della necessità di costruire un proficuo rapporto di collaborazione con “Navigo Toscana”, il più qualificato cluster nautico nazionale, con l’obiettivo di elaborare nuove strategie di collaborazione commerciale con i players più importanti del mercato internazionale.

Il Consorzio Nautico Puglia, come si può facilmente intuire, diventa giorno dopo giorno sempre più rappresentativo dei reali interessi del settore e non a caso costituisce il principale punto di riferimento anche per le istituzioni regionali e locali che guardano alla nautica come un comparto che può svolgere una funzione di traino per la crescita economica complessiva della nostra regione.