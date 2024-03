Nautica – Meo (Snim): La Puglia cresce, ma adesso occorre una cabina di regia

“La Puglia deve continuare a crescere per consolidare un ruolo di primo piano, nel contesto economico ed occupazionale, dell’economia del mare.

Fondamentale, da questo punto di vista, la sintonia con la Regione Puglia per dare concretezza alle aspettative degli operatori di settore. Di questi, ne rappresento 23 con cui abbiamo dato vita al Consorzio Nautico di Puglia che opera in stretta sintonia con il Distretto della Nautica.

Per la prima volta, siamo riusciti a partecipare ad un evento di grande rilevanza internazionale come quello di Dusseldorf portando le nostre imbarcazioni. E la stessa cosa accadrà anche per altri importanti saloni nautici europei. E’ un primo passo importante, ma abbiamo da percorrere ancora molta strada e la decisione di Ferretti di rinunciare all’investimento a Taranto, a causa di intoppi burocratici e nonostante lo sforzo economico che la Regione Puglia era pronta a sostenere, va letta come un fatto assolutamente negativo.

Oggi più che mai, se realmente si vuole crescere, occorre che gli operatori del settore nautico vengano messi nella condizione di interfacciarsi con un’unica cabina di regia in cui far confluire tutti i settori interessati (ambiente, formazione, turismo, sviluppo economico). In questo modo sarà più agevole veicolare nuovi investimenti e la nascita di una rete tra amministrazioni locali ed operatori del comparto nautico potrà favorire questo processo di crescita, fino a sfociare nella nascita di un ‘Progetto Puglia’”.

Lo ha dichiarato il Presidente del Salone Nautico di Puglia (SNIM) Giuseppe Meo nel corso della cerimonia inaugurale di “Nautigo”, il Salone Nautico del Salento.