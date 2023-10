NAUTICA SETTORE STRATEGICO PER BRINDISI – DOMANI CONFERENZA STAMPA SNIM E ITS LOGISTICA

La 19esima edizione dello Sinm, conclusasi nei giorni scorsi, ha confermato l’importanza della nautica per Brindisi ed ha fornito utili indicazioni sul fabbisogno di nuove competenze delle aziende in un settore in forte crescita, attraversato da profondi cambiamenti tecnologici connessi alla transizione green e digitale.

Se ne parlerà nella conferenza stampa in programma martedì 24 ottobre, alle ore 11, nella sede di Brindisi di ITS Logistica Puglia, a Palazzo Granafei Nervegna durante la quale sarà presentato anche il nuovo percorso formativo per Yacht and Ship Manufacturing Specialist di ITS Logistica Puglia.

Interverranno il direttore di ITS Logistica Puglia, Luigia Tocci e Giuseppe Meo, presidente di Snim e responsabile della sede di Brindisi di ITS Logistica.