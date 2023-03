NAVE DI EMERGENCY – BRUNO (PD): L’ACCOGLIENZA E’ NEL DNA DI QUESTO TERRITORIO

Di seguito una nota del Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile, Maurizio Bruno.

“Questa mattina a Brindisi è attraccata al molo di Sant’Apollinare la nave di Emergency con a bordo 105 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. Si tratta di 59 uomini, 17 donne (una delle quali al settimo mese di gravidanza), 4 minori accompagnati e 25 minori non accompagnati. Tutti provenienti da Nigeria, Gambia, Costa d’avorio, Guinea, Sudan, Camerun, Mali, Mauritiana, Sierra Leone, Chad, Eritrea e Burkina Faso.Sul posto eravamo presenti come Protezione Civile con il coordinamento provinciale, il gruppo del Comune di Brindisi coordinato dal comandante Antonio Orefice, numerosi volontari e associazioni.

“All’arrivo hanno presenziato anche il Prefetto, il Questore, il commissario dell’Asl di Brindisi, il 118, la Croce Rossa, Vigili del fuoco, Guardia costiera, Carabinieri e Guardia di Finanza.

“Un dispiegamento di forze importante per consentire allo sbarco di procedere nel modo più sicuro possibile e offrire a chi fuggendo da paura e miseria ha affrontato anche il rischio del mare, cercando di raggiungere l’Europa. “Per Brindisi quello di oggi è l’ennesimo sbarco, nell’ambito dei recenti flussi migratori, a essere organizzato e tenuto nel massimo rispetto delle norme e dell’umanità.

“Per tutti noi, una tradizione che risale ai primi anni ’90.

“Era in fatti il 7 marzo del 1991, quindi esattamente 32 anni fa, quando arrivi di migranti ben più imponenti, ovvero quelli degli albanesi, portarono il nostro territorio a dimostrare al mondo un livello di civiltà, ospitalità e accoglienza che i migranti stessi non hanno mai dimenticato.

“E che fa parte del nostro Dna, dello spirito di questo territorio, che per noi rappresenta un vanto e un motivo di orgoglio. “