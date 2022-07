NAVETTA SERVIZIO URBANO MESAGNE – UTILIZZO GRATUITO E NUOVO PERCORSO PER FESTE PATRONALI

Navetta Servizio Urbano Mesagne – Utilizzo gratuito e nuovo percorso in occasione delle Feste Patronali

In occasione dei festeggiamenti patronali del Comune di Mesagne, nei giorni 15 -16 e 17 luglio 2022, STP Brindisi comunica che, in considerazione della fruibilità delle vie cittadine, il percorso del collegamento “Parcheggi – Centro” sarà modificato come segue:

► partenza da via Brodolini (capolinea} – via Guglielmo Marconi – via Carducci – via E. De Amicis – via Mazzini – via Guglielmo Marconi – via Brodolini.

Tale modifica consentirà altresì un aumento della frequenza delle corse.

Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e decongestionare l’afflusso al centro città, STP Brindisi informa che l’Amministrazione Comunale di Mesagne ha determinato che il servizio potrà essere utilizzato gratuitamente fino al 31 luglio.