“Naviga la storia -Direzione Castello Alfonsino”, un affascinante viaggio sul mare tra storia, cultura e comunità



Il Castello Alfonsino torna a essere protagonista con l’affascinante iniziativa:”Naviga la storia-Direzione Castello Alfonsino”, a cura dell’Associazione “Le Colonne”, fortemente voluta dalla Presidente, dott.ssa Anna Cinti, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto. Il viaggio è iniziato presso l’imbarco Banchina Montenegro e i partecipanti hanno raggiunto il Castello Alfonsino con la motobarca, un percorso nel porto interno di Brindisi che ha regalato emozioni. La navigazione è stata resa ancora più suggestiva con curiosità condivise con molta attenzione da tutti. Una volta raggiunto il Castello, si è tenuta una visita guidata, con Davide La Fauci, Ass. “Le Colonne, molto esaustiva, con ricchezza di particolari storici, proprio per focalizzare l’importanza del luogo per la città di Brindisi. La storia del forte è, in pratica, la storia di Brindisi e questa iniziativa tende ad arricchire la memoria storica dei brindisini che possono, così, riscoprire il legame tra la città, il suo mare e il prestigioso monumento. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Castello, resa possibile dal recente rifacimento della banchina, fortemente voluto dal Soprintendente arch. Antonio Zunno e realizzato grazie alla collaborazione della Prefettura di Brindisi e della Capitaneria di Porto. Una mattinata molto bella, anche grazie alle condizioni metereologiche particolarmente positive. Il prossimo appuntamento con “Naviga la storia-Direzione Castello Alfonsino” si terrà domenica 9 novembre.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.pastpuglia.it/percorsi/000006/navigare-la-storia o tramite email segreterialecolonne@gmail.com o counicazione whatsapp al numero telefonico: 3792653244. Anna Consales





