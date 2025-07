“Naviga la Storia – Direzione Castello Alfonsino”. Un viaggio tra mare, memoria e patrimonio culturale

Si è svolta con grande successo l’iniziativa “Naviga la Storia – Direzione Castello Alfonsino”, promossa dall’Associazione Le Colonne nell’ambito dell’accordo di valorizzazione siglato con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.



Un’esperienza unica che ha permesso ai partecipanti di raggiungere il suggestivo Castello Alfonsino a bordo di una motobarca, trasformando un semplice tragitto via mare in un vero e proprio viaggio nel tempo, tra storia, bellezze naturalistiche e memoria condivisa.



La giornata è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Prefettura di Brindisi, della Capitaneria di Porto e della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, partner istituzionali fondamentali per garantire la riuscita dell’iniziativa in piena sicurezza e nel rispetto del patrimonio.



L’entusiasmo dei partecipanti, l’interesse per i luoghi visitati e il desiderio di riscoprire un pezzo importante della nostra storia testimoniano il valore e il bisogno di iniziative come questa, capaci di coniugare cultura, partecipazione e territorio.



“Ci portiamo a casa emozioni autentiche, sorrisi e la voglia di tornare presto a navigare… insieme” – ha commentato il presidente dell’Associazione Le Colonne, a margine dell’evento.