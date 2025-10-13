“Navigare in sicurezza”. Incontro con la Polizia postale

Nei locali della struttura “Preso bene”, che è un immobile sito in viale Commenda e confiscato alle organizzazioni criminali, divenuto punto di aggregazione e sociale per anziani, si e’ tenuto un incontro con la Polizia postale di Brindisi per dare alcuni consigli agli anziani su come evitare le truffe su Internet e sui social media. Sono intervenuti l’Ispettore Walter Lombardi e il vice ispettore Federico Lanzilao. In sostanza si e’ parlato di come proteggere i nostri dati personali e navigare nel mondo virtuale in sicurezza. Tanta curiosità e tante domande da parte di chi ha ascoltato qualche suggerimento e consiglio.