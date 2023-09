NED GENERATORS SILVER SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI

CONFERMA DI SPONSORIZZAZIONE CON L’AZIENDA ORMAI STORICO PARTNER BIANCOAZZURRO

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare la conferma della partnership con “NED Srl”.

L’azienda entrata nella famiglia biancoazzurra in qualità di ‘Top Sponsor’ nella stagione 2019, conferma il proprio supporto alla società e alla pallacanestro brindisina.

“Siamo fortemente convinti che la diffusione della cultura dello sport in tutti i suoi aspetti rappresenti un elemento fondamentale di sviluppo del tessuto sociale della nostra comunità. Promuovendo valori come il rispetto (per le regole, per se stessi e la propria salute e anche per l’ambiente in cui si opera), contribuiamo a creare un futuro migliore per i nostri figli e le future generazioni. Per questi supportiamo da anni Happy Casa Brindisi, società pugliese che occupa un posto di primo piano nel panorama del Basket italiano, con la quale ci onoriamo di condividere una grande sensibilità per lo sviluppo socio-economico-culturale del nostro territorio.”

NED Srl si occupa di progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali, caratterizzati da prestazioni meccaniche e acustiche di valore assoluto. Il sistema di insonorizzazione, brevettato NED srl, garantisce all’azienda la possibilità di realizzare i gruppi elettrogeni più silenziosi sul mercato. L’elevato livello di personalizzazione dei generatori NED, permette ad ogni loro cliente, la possibilità di ottenere un prodotto progettato e costruito sulle loro specifiche esigenze.

Un impianto di produzione in via di espansione, dotato delle moderne tecnologie di produzione: macchinari a controllo numerico, sistemi di montaggio senza alcuna saldatura, verniciatura automatizzata a polvere epossidica.



L’alta qualità a marchio NED ha attirato l’attenzione internazionale portandoli, ad oggi, ad esportare i propri prodotti in 20 Paesi del Mondo.