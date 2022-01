ASL BRINDISI Proseguono nella Asl di Brindisi le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. Finora sono state somministrate 16.801 dosi, di cui 12.613 prime dosi e 4.188 seconde dosi su un target di 22.000 bambini, per una copertura vaccinale rispettivamente al 57,3% e al 19%. Per la popolazione over 12 domani, 28 gennaio, Open day con accesso libero, dalle 9 alle 14, nel centro vaccinale di Conforama a Fasano e nella struttura tensostatica di Oria.