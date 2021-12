NEL BRINDISINO “TERRE MAGICHE”, PRIMO FESTIVAL DI ECOLOGIA E MAGIA

Per il 2021 parte nuovamente il Festival che da tre anni sbarca in Puglia e più precisamente

nella provincia di Brindisi: TERRE MAGICHE, primo festival di Ecologia e Magia. Prodotto

dalla WonderArt entertainment di Roma, con la regia di Francesca Bellucci e la direzione

artistica di Alessio Masci, il Festival è un felice connubio tra la didattica ecologica rivolta

principalmente alle scuole ed ai ragazzi in età scolare e lo spettacolo dedicato alle famiglie.

Quest’anno il Festival avrà una serie di tappe, tutte per le festività natalizie.

Si apre con una data speciale il 16 dicembre a Torre Santa Susanna, Brindisi, presso il bel

teatro Comunale. In scena i prestigiatori Alessio MASCI da Roma e CHARLINY da Napoli,

che incanteranno il pubblico dedicato, bambini dalle scuole locali, con incanti e trucchi

magici, apparizioni di colombe, numeri di comicità e laboratorio di ecomagia con l’ormai

collaudato MagicoRiciclo©. Grazie al sostegno dell’Assessore Susanna di Maggio e del

consigliere Gabriele Presta, nonché di tutta l’Amministrazione Comunale e del contributo

degli sponsor locali Ditta Carone e Icost, lo spettacolo potrà essere gratuito per i bambini

presenti.

Si va in scena alle 20,15 in via Galaso 72.

Ma non finisce qui! TERRE MAGICHE inizia le date ufficiali il 17 mattina presso il circolo

didattico GIOVANNI XXIII a San Michele Salentino BR. Con la collaborazione della

Dirigenza Scolastica nella persona del Preside Tiziano Fattizzo e dell’Amministrazione

Comunale con il Sindaco Giovanni Allegrini e l’assessore Tiziana Barletta e il sostegno

imprescindibile di ENEL Energia che da anni sostiene il Festival, i nostri maghi Alessio

Masci, Charliny e Yuri Magic entreranno come Maestri per un giorno, per insegnare ai

ragazzi l’arte del riciclo magico, con fogli di carta, monete, giornali, cannucce o bicchieri di

plastica, da cui trarre giochi di magia.

I bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola media potranno così imparare

trucchi magici meravigliosi, creati con le loro mani e soprattutto far proprio il concetto del

riciclo sostenibile.

Finiti i laboratori i nostri maghi non si fermano, ma andranno in scena presso la Pinacoteca

Comunale S. Cavallo per una pomeridiana delle 17,30.

Lo show sarà veramente incredibile, con apparizioni di colombe, colpi di scena, teatro

comico, magia ed illusionismo e hi-tech.

Presenta il prestigiatore romano Alessio Masci, che unisce felicemente il teatro con la magia

per bambini ed adulti, in una serie di trucchi ad effetto magico e gag esilaranti. Da Napoli il

prestigiatore Charliny con le sue colombe ci porterà indietro nel tempo con garbo ed

eleganza. Il frizzante Yuri Magic porta in scena una magia innovativa e travolgente, con una

strizzata d’occhio alle nuove tecnologie.

Lo spettacolo è riservato con prenotazione obbligatoria ai numeri 0831 1771003 oppure per

mail biblioteca.cavallo.72018@gmail.com.

Il Festival chiuderà il 18 dicembre nella cornice della città di Brindisi presso il teatro don

Bosco, in via Appia 193A.

Il programma è veramente allettante.

Alle 16,30 ci saranno i laboratori di MagicoRiciclo© con i bambini e ragazzi delle scuole.

Il laboratorio è una produzione WonderArt che da anni insegna i bambini, nelle scuole l’arte

del riciclo spettacolare. Quest’anno il laboratorio sarà spettacolarizzato dai maghi sul palco,

per divertire insegnando ai più piccoli trucchi magici.

Alle 20,30 andrà in scena il Festival TERRE MAGICHE con ALESSIO MASCI, CHARLINY e

YURI MAGIC. Durante lo spettacolo il pubblico sarà coinvolto in mille magie e incanti, con la

grande professionalità degli artisti in scena ed un’attenzione riservata ai più piccoli.

Grazie al contributo del main sponsor ENEL ENERGIA tutti gli spettacoli e laboratori sono

gratuiti. Ingresso riservato su prenotazione al 335 5851596-3475102705 anche whatsapp.

Ingresso obbligatorio con mascherina e Green Pass, come da vigente normativa.

Patrocinio della Regione Puglia, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di San

Michele Salentino. Tutte le informazioni su www.wonderart.it e sulla Pagina ufficiale

Facebook Wonderart entertainment.