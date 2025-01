Nel Castello Alfonsino l’evento “GIOCOSAmente in Castello”

L’Associazione Le Colonne presenta una rassegna di eventi presso il Castello Alfonsino – Forte a

mare di Brindisi, recentemente riaperto al pubblico grazie agli importanti lavori di restauro

effettuati dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia e la Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce.

La rassegna dal titolo “GIOCOSAmente in Castello” avrà inizio domenica 26 gennaio, alle ore

10.00, con “Araldica al Forte”. Questa attività è rivolta principalmente ai più giovani e prevede

una visita guidata focalizzata sulla storia e sull’importanza degli stemmi presenti. Al termine della

visita si terrà un laboratorio in cui realizzeranno il proprio stemma araldico.

Il secondo appuntamento dal titolo “Carnevale in Castello” si terrà domenica 2 marzo alle 16.00.

L’evento è rivolto ai ragazzi di età compresa 6 – 12 anni. I partecipanti visiteranno il castello e, per

l’occasione, approfondiranno la storia del Carnevale e delle maschere della Commedia dell’Arte.

Infine, potranno indossare e caratterizzare alcune delle maschere più celebri.

Domenica 13 aprile, alle 10.00, si terrà il laboratorio “Graffiti” per partecipanti dai 6 anni in su.

L’attività inizierà con una visita al castello e una breve lezione sui graffiti. Si spiegherà cos’è un

graffito, come si realizza e quali strumenti si utilizzano per disegni o iscrizioni su pietra, metalli o

intonaco. I partecipanti potranno creare il proprio graffito.

Il quarto appuntamento della rassegna “Laboratorio Astronomico” si terrà sabato 3 maggio per la

“Giornata Internazionale dell’Astronomia”. I giovani dai 6 anni, dopo la visita guidata,

parteciperanno all’attività “Guardastelle” e impareranno a riprodurre e proiettare una costellazione e

l’ologramma di un corpo celeste.

Queste attività nascono dall’idea di proporre ad adulti e bambini la condivisione di un’esperienza di

scoperta e conoscenza del patrimonio culturale. Lo scopo è quello di far apprezzare il castello come

luogo ricco di stimoli per tutti proponendo un modo piacevole e costruttivo di trascorrere assieme il

tempo libero.

Info e prenotazione su segreterialecolonne@gmail.com