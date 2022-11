NEL CUORE DEL RIONE COMMENDA UNA PIAZZA IN TOTALE ABBANDONO. VANE LE PROTESTE DEI RESIDENTI

Via Ciro Menotti si trova a ridosso dell’ex mercato rionale di via Santa Maria Ausiliatrice, nel cuore del rione Commenda di Brindisi. La strada principale è molto frequentata e ben illuminata, ma basta addentrarsi nella stessa via Menotti per ritrovarsi – durante le ore serali – nel buio pesto, visto che l’illuminazione pubblica è totalmente insufficiente. Al centro della piazza si trova uno dei pochi parco-giochi della città. E’ recintato, ma la sera resta totalmente al buio. Una scelta incomprensibile visto che se è stata fatta per risparmiare energia, basterebbe spegnere intere aree di parcheggio inutilizzate. E invece in questo parco si può introdurre chi vuole, magari anche per svolgere attività illecite. Gli alberi che si trovano all’interno non sono interessati da anni da un intervento di potatura e quindi costituiscono un rischio per i passanti, soprattutto nelle giornate di vento forte.

I marciapiedi delle strade circostanti sono totalmente distrutti dalle radici degli alberi e nessuno si è mai preoccupato di ripristinarli, così come le strade.

I soliti incivili, poi, completano il quadro, visto che il transito dei pedoni è reso praticamente impossibile per la presenza di una gran quantità di escrementi di cani non raccolti dai rispettivi proprietari. Gli abitanti della zona riferiscono che non si è mai visto un vigile urbano, men che meno un tecnico del Comune. Eppure la centralissima via Santa Maria Ausiliatrice si trova davvero a pochi metri, ma pare si tratti di una distanza incolmabile di chi continua a non ascoltare le proteste dei cittadini.

E la cosa peggiore è che, a quanto pare, il restyling della piazza non rientra nel piano delle opere pubbliche e neanche nel piano di manutenzioni programmate. Il che significa che c’è il rischio concreto che si debba attendere anni prima di vedere risolti i problemi di quest’area della periferia di Brindisi.