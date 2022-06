NEL CUORE DI MESAGNE UN ESEMPIO DI COME SI POSSA IMPREZIOSIRE ANCHE IL CIBO “POVERO”

La location è spettacolare. Ci troviamo nel cuore del centro storico di Mesagne, in quella piazza Commestibili che nel tempo gli amministratori comunali di questo paese sono riusciti a trasformare da monumento del degrado a salotto buono, con ristoranti, bar e locali tipici. In uno degli angoli di questo luogo incantevole c’è il “Terracotta Food Space”. Il menù è abbastanza ricco, ma a fasrla da regina è la “patata”, preparata in mille modi, con le farciture più disparate. Una prelibatezza che difficilmente si riesce a gustare altrove. Ed a questo si aggiunge la disponibilità e la cortesia dei titolari e del personale. Insomma, bravi davvero! E’ anche così che si aiuta un territorio a crescere in termini turistici e ricettivi.