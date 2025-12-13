Nel Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi “Conversazioni sul Mito”

Il Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi ospiterà “Conversazioni sul Mito”, due incontri che intrecciano narrazione, riflessione e teatro per riportare alla luce i grandi racconti della tradizione mitologica, ancora capaci di interrogare il presente. L’introduzione sarà curata da Alessandra Pizzi, regista e ideatrice del progetto mentre le incursioni teatrali saranno affidate agli artisti della compagnia Ergo Sum Produzioni.

🗓️ Primo appuntamento: 16 Dicembre Ore 19:30

I Miti e L’amore- Chi ama chi?

Il primo appuntamento è in programma il 16 Dicembre alle Ore 19.30 e sarà dedicato a “ I Miti e L’amore–Chi ama Chi?”. Una serata dedicata alle passioni e legami impossibili, che hanno attraversato i secoli per trasmettere emozioni universali.Quali sono le storie che hanno segnato l’immaginario dell’umanità? Ma soprattutto….. Chi ama davvero chi? In questo nuovo appuntamento del ciclo Conversazioni sul Mito, Alessandra Pizzi ci guiderà in un affascinante percorso tra miti, simboli e figure che hanno reso l’amore uno dei temi più universali e potenti della narrazione umana. Dalle passioni travolgenti dai legami sacri alle metamorfosi dettate dal desiderio: un viaggio che unisce cultura, emozione e riflessione. Dal canto di Orfeo ed Euridice, simbolo dell’amore che sfida la morte, alla dolcezza tormentata di Amore e Psiche: un legame nato tra fiducia e tradimento. E ancora la vicenda di Apollo e Dafne, dove l’amore si trasforma in fuga e metamorfosi.

🗓️15 Gennaio ore 19:30

I Miti e Il Potere – Chi ha paura degli dei?

Un viaggio tra leadership, coraggio e ribellione. Cosa hanno in comune Prometeo, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, e Perseo, l’eroe che affronta la Medusa armato solo di astuzia e coraggio? Figure diverse, ma unite da un filo comune: il potere, forza che affascina e spaventa, che ispira ribellione e chiede obbedienza. Un viaggio tra mito e attualità, dove il potere diventa specchio delle sfide di oggi.

I due appuntamenti sono a cura di Ergo Sum Produzioni, in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi e il Museo Archeologico F.Ribezzo.

Ingresso Gratuito.

Prenotazione obbligatoria al numero: +39 327 909 7113