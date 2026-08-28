Nel nome di Melissa, un riconoscimento all’eccellenza

Nell’ambito della cerimonia “Diploma Day”, si è tenuta la consegna delle borse di studio istituite in memoria di Melissa Bassi dai suoi genitori, Rita e Massimo Bassi, e destinate agli studenti più meritevoli dell’Istituto “Francesca Laura Morvillo – Melissa Bassi” di Brindisi.

A ricevere il riconoscimento sono stati 11 studenti diplomati, tutti accomunati dall’aver conseguito il massimo dei voti all’Esame di Matutità, 100/100: Irene Calabrese, Desiré Caniglia, Giada Vitale, Marta Ricchiuti, Ludovica Scialpi, Giada Monopoli, Sara Camassa, Francesca Valenti, Filomena Orfano, Angela Semeraro e Marcello Villani.

La cerimonia ha riunito Rita e Massimo Bassi, gli studenti diplomati, le loro famiglie, i docenti e l’intera comunità scolastica, in una giornata dedicata al traguardo raggiunto dai ragazzi e alla conclusione del loro percorso di studi. Un momento particolarmente significativo, vissuto nell’istituto che porta il nome di Melissa Bassi insieme a quello di Francesca Laura Morvillo.

Proprio nell’ambito del “Diploma Day” ha partecipato anche Giovanni Bianconi, una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera e tra i più autorevoli giornalisti italiani. Bianconi era giunto a Brindisi per conoscere più da vicino la storia di Melissa e raccogliere testimonianze e materiali per un approfondimento dedicato alla sua vicenda.

Il lavoro di Bianconi è stato successivamente pubblicato nello speciale “Il Corriere dell’Estate – Un luogo, un delitto”, nel quale il giornalista ripercorre con particolare sensibilità la tragica vicenda di Melissa e l’attentato che ne spezzò la giovane vita.

È proprio in questo contesto che assume particolare valore la scelta di Rita e Massimo Bassi di istituire la borsa di studio: un riconoscimento attraverso il quale hanno voluto legare il nome della figlia alla scuola e alla valorizzazione dell’eccellenza, sostenendo concretamente gli studenti che si sono distinti nel proprio percorso scolastico.

L’iniziativa rappresenta così un segno di fiducia nel valore dello studio e nelle capacità dei ragazzi, affidando alla scuola il compito di accompagnarli nella costruzione del loro futuro.

La DS, dottoressa Irene Esposito, nel ringraziare i genitori di Melissa, ha espresso la propria gratitudine a Rita e Massimo Bassi per aver scelto di condividere con la comunità scolastica questo importante momento e per il sostegno concreto offerto agli studenti attraverso un riconoscimento che unisce memoria, formazione e futuro.