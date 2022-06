NEL PORTO DI BRINDISI IL BELLISSIMO VELIERO “SEVEN”

Spettacolo da non perdere per tutti coloro che sono soliti recarsi sul lungomare Regina Margheritra di Brindisi. Ai piedi della Scalinata di Virgilio, infatti, è ormeggiato “Seven”, un bellissimo veliero di 60 metri. La sua presenza nel porto di Brindisi viene curata in ogni dettaglio dalla “Luise Puglia” dell’imprenditore portuale Teo Titi grazie al quale, a dire il vero, il porto di Brindisi negli ultimi anni è divenuto meta preferita di prestigiose imbarcazioni che solcano tutti i mari del mondo.