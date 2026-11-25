L’idea è partita dalla Scuola primaria del rione Bozzano e poi ha coinvolto l’intero Istituto comprensuvo Biozzano- Centro. In sostanza, c’è il sogno (che potrebbe trasformarsi in realtà con l’aiuto di tutti) di realizzare una classe all’aperto, nel cortile della scuola. Il tutto, consentirebbe di fare lezioni in giardino. Parte dell’occorrente è già stato acquistato con i premi vinti lo scorso anno dai bambini della scuola che hanno partecipato a concorsi nazionali. Ma ovviamente non basta e quindi si chiede il sostegno di tutti i brindisini. In fin dei conti si tratta di un gesto nobile finalizzato a far vivere ai nostri bambini una bella esperienza.