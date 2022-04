NEL SOTTOPASSO DELLA SCIAIA A FOLLE VELOCITA’ – LA DENUNCIA DEI RESIDENTI

L’allarme lo ha lanciato sui social un residente della zona Sciaia. In sostanza, notte tempo ci sarebbero dei ragazzi che, a bordo di autovetture, passerebbero con il rosso nel sottopasso a folle velocità. Ecco la denuncia:

È successa una cosa gravissima a dir poco:Circa 15 minuti fa, INTORNO ALLE 00,15 tornavo verso casa aspettando il verde al sottopassaggio e non capivo da dove venissero suoni di clacson (cosa che vi spiegherò dopo).Scatta il verde e, quando mi trovo sotto il ponte, di fronte mi arrivano sfrecciando sei sette auto di grossa cilindrata (bmw, Mercedes, golf) che mi sfiorano mentre io per quel che posso accosto più a destra possibile. Ho visto la morte in faccia perché, in quella frazione di secondo, ho pensato MI HA SCHIVATO LA PRIMA LA SECONDA, MA LA TERZA O QUARTA AUTO MI SCHIVERANNO IN TEMPO??? Giuro ragazzi che sia io sia la mia ragazza e dietro nell’altra auto, mio fratello e mia madre abbiamo perso la salivazione!!!!!In undici anni che abito alla sciaia non ho mai avuto timore a passare col verde nel sottopasso. Ma da stanotte si. Vi chiedo di stare attenti perché può succedere a ognuno di noi, in bici, in moto. E se fosse passato un autobus?Comunque sembravano ragazzi giovani, non più di 25 anni che strombazzavano ancor prima di entrare nel tunnel (ECCO PERCHÉ SENTIVO SUONARE DALL’ALTRA PARTE).FOLLIA PURA. Chissà come avranno sfrecciano sulla nostra strada e chissà che staranno combinando adesso.Abbiamo subito chiamato il 113 denunciando il fatto. Io voglio solo sperare che fosse gente non di Brindisi che, per puro caso, si è trovata in zona!