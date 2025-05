Nella Chiesa Valdese ebraismo e cristianesimo a convegno

Interessante convegno questo pomeriggio, presso la Chiesa Valdese di Brindisi, in via Congregazione, su un tema attuale e su cui c’è’ necessità di capire tante cose, soprattutto per quello che accade in questo tempo in Israele e in Palestina. “Dalla continuità alla separazione. Ebraismo, Cristianesimo e le ferite della storia”. Hanno relazionato il Pastore ebraista Alessandro Esposito e lo storico Francesco Vitale. Si e’ parlato di Gesu’ come interprete della tradizione ebraica e dell’antigiudaismo cristiano, che non va confuso con l’antisemitismo. L’evento è stato accompagnato dalle musiche del gruppo “Around the blues”.