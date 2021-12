“NELLA GIOIA LA SPERANZA” IL CONCERTO DI NATALE DEL CORO POLIFONICO ARICIVESCOVILE “SAN LEUCIO” DI BRINDISI

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell’associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), del gruppo CISOM sezione di Brindisi (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, con il media partenariato del quotidiano online www.brindisitime.it, la radio, Idea Radio nel Mondo e del settimanale, Agenda Brindisi, e con il sostegno di Banca Popolare Pugliese, la pasticceria Chocolate di Mesagne (BR), Agenzia Dimensione Viaggi di San Michele Salentino (BR), La Cucina della Nonna – Pronto Cotto di Brindisi, il Ristorante Guidamino Cantina di Mesagne (BR) e l’Albergo Tobacco Suite di Mesagne (BR) presenta il 19 dicembre 2021, alle ore 20:30, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, il concerto di Natale, dal titolo “ Nella gioia la speranza” . Dopo il silenzio imposto dalla pandemia ritorna il tradizionale concerto natalizio del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e dell’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo, per celebrare con gioia l’attesa del Natale. Questo tempo di sospensione segnato da sofferenze e paure per l’avvenire, la speranza di una rinascita seppur complicata, diviene sempre più viva e presente dinanzi la gioia della nascita del Cristo. Siamo chiamati a meditare il significato autentico del Natale davanti al presepe, a riscoprire la gioia delle piccole cose, la bellezza dello stare insieme ai nostri affetti più cari. Nella gioia di Cristo si ravviva la speranza di una vita rinnovata e di una rinascita racchiusa nell’essenziale. Il Coro Polifonico e l’Orchestra “San Leucio”, insieme a due artisti d’eccezione del panorama musicale italiano ed internazionale: Frate Alessandro, conosciuto ai più come Friar Alessandro, la voce di Assisi. Il primo frate ad aver firmato un esclusivo contratto discografico con una delle principali etichette discografiche mondiali, nello specifico la Decca Records appartenente alla Universal Music e registrato, negli studi di Abbey Road di Londra – quelli dei Beatles – con la supervisione del produttore Mike Hedges (lo stesso produttore dei U2, Cure, Manic Street Preachers), debuttando con l’album intitolato La voce da Assisi, Voice from Assisi e Mariangela Aruanno, incantevole voce pugliese che ha partecipato, tra gli altri, al cast de “La Divina Commedia”, opera musicale di mons. Marco Frisina, oltre che in “Mimì è una civetta” rivisitazione musical de “La Bohème” di Puccini che le è valso il premio come Miglior Attrice Protagonista ai Broadway World Italy Awards 2016, ripercorreranno il tradizionale repertorio musicale natalizio, fra le note di Rutter e canti della tradizione anglosassone celebriin tutto il mondo. Il coro, da sempre sensibile ai temi della solidarietà e della speranza, quest’anno dedicherà il concerto al gruppo CISOM sezione di Brindisi (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), come rappresentante di tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, OSS e volontari che durante questi lunghi mesi di pandemia si sono spesi indefessamente e per quanti hanno perso la vita mettendosi al servizio dei malati. Il concerto sarà presentato dalla giornalista, Maria Di Filippo. Il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”, colgono l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

L’ingresso è libero sino a esaurimento posti. Ingresso secondo la normativa vigente con Greenpass rafforzato a partire dalle ore 19:45