Nella Masseria Cillarese la finale del concorso Miss Summer Salento

La finale del concorso Miss Summer Salento si è svolta in una serata di grande eleganza e glamour, unendo bellezza, talento e carisma in una celebrazione straordinaria. L’evento, nato da una idea di Marcello Altomare e Niko Fiore, giunto alla 14^ Edizione e tenutosi nella suggestiva Masseria Cillarese di Brindisi e stato condotto dal Giornalista Nico Lorusso e ha incantato i familiari delle concorrenti con una passerella di indubbio fascino e stile.

Le finaliste, selezionate tra le più promettenti della regione, hanno brillato con la loro bellezza mozzafiato, dimostrando al contempo una forza e una determinazione che hanno colpito giuria e pubblico. Ogni candidata ha avuto l’opportunità di mostrare il proprio talento unico e la propria personalità, aggiungendo un tocco personale alla serata.

Il momento clou è stato l’annuncio della vincitrice, che ha avuto il pubblico col fiato sospeso. Marianna Polo, studentessa di Gallipoli, ha conquistato il titolo di Miss Summer Salento 2024 grazie alla sua bellezza naturale, al suo impegno sociale e alla sua eloquenza straordinaria incoronata da Alberto Guafalupi della Masseria Cillarese. Marianna rappresenta un esempio luminoso di ciò che il concorso intende celebrare: una combinazione di bellezza esteriore e spirito interiore.

Oltre alla vincitrice, sono stati premiati altri talenti emergenti: Desire di Cursi ha ottenuto il secondo posto, mentre Rebecca di Martignano è salita sul terzo gradino del podio. Claudia e Ludovica di Brindisi hanno conquistato il titolo di Miss Summer Salento Bikini 2024 a pari merito, e Rebecca e Aurora, sempre di Brindisi, sono state premiate come Miss Summer Salento Eleganza 2024, anch’esse a pari merito. Alessia di Grottaglie è stata riconosciuta come Miss Summer Salento Glamour 2024, mentre Ludovica di Brindisi ha vinto il titolo di Miss Summer Salento Web 2024. Manila di Brindisi ha ricevuto la fascia Giuseppe Bello Roma Art Photography 2024, assegnata esclusivamente dal fotografo , e Giulia di Squinzano è stata designata sempre dal fotografo in collaborazione con il marchio Xalent come futura testimonial degli scatti con il brand aggiudicandosi la fascia Fascia di Giuseppe Bello Roma Xalent

La serata è stata documentata magistralmente sempre dal fotografo di Squinzano, noto per il suo stile innovativo e per la sua capacità di catturare l’essenza delle personalità più influenti del mondo della moda e dell’intrattenimento.E sarà sempre lui a curare l’immagine dei numerosi impegni che aspettamo le giovanissime vincitrici nei prossimi mesi.

La giuria di eccezione, composta da Alessio Marti (finalista al più bello d’Italia 2020 e 2021), Cristina Lamarina e Nadia Leone (titolari del marchio Xalent nato da un gruppo di giovani salentini, dimostrando che il Salento è molto più di una meta turistica, portando avanti uno stile che unisce il casual e l’elegante), Fulvia Belsito, presidente dell’associazione “Nel cuore dell’antica masseria”, e Enzo Buttazzo, titolare del Lido Gogò di Campo di Marce San Pietro Vernotico, che ha ospitato una delle tappe del concorso, ha contribuito a garantire un giudizio qualificato e stimolante L’intrattenimento è stato arricchito dalle performance di Francesco Carbotti e della ASD Cuori Danzanti di San Pietro Vernotico, che hanno offerto un alto livello di spettacolo e divertimento.

La finale di Miss Summer Salento 2024 ha confermato la sua posizione come uno degli eventi più prestigiosi del calendario culturale salentino, celebrando la bellezza e il talento delle giovani donne della regione. Un appuntamento imperdibile che unisce eleganza, passione e cuore, e che continua a rappresentare il meglio delle nostre giovani promesse.