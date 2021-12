NELL’ASL DI BRINDISI OLTRE MILLE LE VACCINAZIONI EFFETTUATE AI BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI TRA IERI E OGGI

Nella Asl di Brindisi sono oltre 1.000 le vaccinazioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni effettuate tra ieri e oggi. Finora sono state somministrate in totale 3.876 dosi.

Le vaccinazioni pediatriche nella giornata di domani, 30 dicembre, sono in calendario a Brindisi (PalaVinci), Cisternino, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria e San Vito dei Normanni.

L’accesso è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori: in caso contrario occorre la delega del genitore assente.